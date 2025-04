Protecció Civil actualitza la situació del camió bolcat a Molins de Rei

per Sergi Guillén

Un aparatós accident ocorregut recentment en una coneguda població catalana va activar les alarmes a causa del potencial perill que representava. Les autoritats d'emergència van reaccionar immediatament per evitar conseqüències majors i garantir la seguretat de la població.

Operatiu d'emergència a Molins de Rei

Els fets van ocórrer sobre les 15:35 hores del dissabte al polígon 'El Pla', ubicat a Molins de Rei, a la comarca del Baix Llobregat. Un camió cisterna carregat amb gas natural liquat va bolcar en circumstàncies encara no del tot aclarides, generant una important fuita a la zona afectada. A més, es va confirmar la pèrdua de dièsel des del dipòsit del propi vehicle sinistrat, cosa que va elevar el risc de l'operatiu.

Fins a 21 dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar immediatament al lloc, establint ràpidament un perímetre de seguretat d'uns 600 metres al voltant del punt exacte del sinistre. Aquest desplegament va implicar el desallotjament temporal de diverses naus industrials i altres espais contigus com a mesura preventiva.

| ACN

Impacte local i mesures preventives

La Policia Local de Molins de Rei va coordinar les accions necessàries per evitar riscos addicionals. Entre les mesures adoptades es va procedir al tancament d'accessos a la zona afectada, especialment l'avinguda Barcelona en la seva intersecció amb el carrer Llobregat. A més, una benzinera propera va ser desallotjada i diverses empreses locals van ser alertades sobre la situació.

L'emergència va afectar també importants negocis locals com Golden Car o el Karting Indoor de Sant Feliu de Llobregat. Així mateix, la carretera N-340 va patir afectacions puntuals, sent necessària la intervenció d'equips de seguretat viària.

Una altra conseqüència de l'accident va ser la suspensió del trànsit ferroviari a les línies R1 i R4 entre Molins de Rei i Sant Feliu. Una mesura que va afectar nombrosos usuaris del transport públic, que van veure alterats els seus desplaçaments habituals durant diverses hores.

Atenció mèdica i avaluació ambiental

El Sistema d’Emergències Mèdiques es va desplegar a la zona de l'accident per avaluar i atendre el conductor del camió i un altre treballador afectat. Encara que tots dos van ser revisats al lloc, per sort, cap no presentava ferides de gravetat ni va ser necessari traslladar-los a centres hospitalaris.

D'altra banda, especialistes de Protecció Civil i Bombers van efectuar el transvasament del gas natural liquat des de la cisterna accidentada a un altre vehicle especialment preparat per a aquestes emergències. Aquest treball delicat i complex va finalitzar durant la matinada del diumenge, aconseguint mitigar completament els riscos que van despertar preocupació entre autoritats i veïns.

Conclusió de l'operatiu i lliçons apreses

A primera hora del matí del diumenge, Protecció Civil ha comunicat oficialment la desactivació de l'alerta corresponent al Pla Transcat. La situació ha estat declarada sota control, restablint-se gradualment la normalitat a la zona.

L'incident ocorregut a Molins de Rei serveix com un clar exemple de la importància de comptar amb protocols efectius davant emergències químiques. El ràpid desplegament d'efectius i l'eficaç coordinació entre cossos policials, sanitaris i d'emergències va evitar que l'accident derivés en una tragèdia major. Deixant valuoses lliçons sobre seguretat industrial i prevenció de riscos per a futures situacions similars.