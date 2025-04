Dos ferits en un terrible accident d'un globus aerostàtic

La tranquil·litat habitual d'un matí primaveral s'ha vist bruscament interrompuda aquest dissabte per un incident inesperat en què un globus aerostàtic, normalment símbol de relaxació i aventura, ha acabat protagonitzant un accident anguniós que ha deixat almenys dos ferits.

Encara que els globus aerostàtics solen associar-se amb experiències segures, aquest accident recorda que la seguretat no sempre està garantida, especialment quan les condicions d'aterratge no són òptimes o apareixen imprevistos durant la maniobra.

Accident als afores d'Olot

Segons fonts oficials del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i Bombers de la Generalitat, l'accident va ocórrer al voltant de les 09:30 hores del matí d'aquest dissabte, quan el globus ja havia aterrat en una zona rural situada als afores d'Olot, a la comarca catalana de La Garrotxa.

| SEM

L'aparell es trobava en fase d'aterratge quan, per circumstàncies que encara estan per esclarir, la cistella del globus va bolcar de manera brusca. A l'interior viatjaven diverses persones, tres de les quals han requerit atenció mèdica immediata a causa de la violència de l'impacte.

En rebre l'avís, els equips d'emergència van activar ràpidament un operatiu que va incloure un helicòpter del grup de rescat aeri #MAER amb efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i unitats terrestres especialitzades. Segons confirmen els Bombers de la Generalitat, afortunadament ningú va quedar atrapat a l'interior de l'aparell, cosa que va permetre agilitzar les tasques de socors.

Balanç del sinistre

El balanç final de l'accident és de tres afectats, segons ha confirmat el SEM. Dos d'ells van resultar ferits lleus i van ser traslladats per prevenció a l'Hospital d'Olot per rebre atenció mèdica més detallada i assegurar la seva recuperació. La tercera persona afectada va rebre assistència mèdica al mateix lloc de l'accident, sense necessitat de trasllat hospitalari.

La ràpida intervenció dels equips d'emergència va permetre controlar ràpidament la situació i evitar que l'incident s'agreugés encara més. Fins al lloc dels fets es van desplaçar dues unitats terrestres del SEM, que van col·laborar estretament amb el cos de bombers per garantir la seguretat dels afectats.

| @112

Accidents poc freqüents però de gran impacte

Malgrat ser poc freqüents, els accidents de globus aerostàtics solen tenir un gran impacte mediàtic i social, especialment en regions com Catalunya, on aquesta pràctica és molt popular pel seu atractiu turístic i paisatgístic. Esdeveniments com el que va ocórrer a Olot solen activar protocols de seguretat que impliquen múltiples cossos d'emergències, precisament per minimitzar les conseqüències d'incidents d'aquesta naturalesa.

Aquest accident porta a la memòria altres incidents similars ocorreguts en els últims anys a Catalunya, destacant la necessitat de revisar constantment les mesures de seguretat i protocols d'emergència en activitats turístiques considerades habitualment de baix risc.