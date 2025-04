Màxim risc: Fuita de gas en un camió bolcat, 13 dotacions de bombers

Un perillós incident ha posat en màxima alerta els serveis d'emergències aquest divendres a la tarda quan un camió que transportava substàncies altament inflamables ha patit un accident en una zona industrial. L'espectacular bolcada ha provocat no només danys materials, sinó també una fuita de gas que podria haver desembocat en una situació molt més crítica.

Impactant bolcada amb conseqüències perilloses

Els fets han ocorregut sobre les 15:35 hores al municipi de Molins de Rei, concretament en una zona propera a un polígon industrial freqüentat per vehicles pesants. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, es tracta d'un camió articulat amb un semiremolc especialment condicionat per transportar gas natural liquat (GNL).

Per causes que encara s'estan investigant, el camió ha bolcat lateralment, quedant estès sobre el paviment, just al costat de la calçada. La violència de l'accident ha fet que el vehicle patís importants desperfectes, provocant que es trenqués el tanc de gasoil del propi camió, la qual cosa ha generat una fuita considerable.

| @bomberscat

A més de la fuita de combustible, els primers informes revelen que també existeix una petita filtració en el tanc que conté gas natural liquat. Encara que per ara aquesta fuita és lleu, el risc associat al GNL, una substància altament inflamable, ha obligat els bombers a activar ràpidament tots els protocols preventius.

Mobilització massiva i tancament perimetral

Degut a la perillositat potencial de la situació, els serveis d'emergència han desplegat una resposta immediata amb 13 dotacions de bombers desplaçades al lloc del sinistre. Entre les primeres mesures adoptades ha estat l'evacuació preventiva d'una benzinera situada molt a prop del punt de l'accident, davant el risc evident que una espurna o qualsevol font d'ignició pogués causar una explosió.

Paral·lelament, els cossos de seguretat han procedit al tancament total de la via afectada per facilitar les tasques d'intervenció i garantir la seguretat de veïns i treballadors de l'àrea. Aquest tancament, necessari per la gravetat del succés, està provocant també retencions importants a les vies circumdants, afectant el trànsit de vehicles pesants que habitualment circulen per la zona.

Què implica un accident amb Gas Natural Liquat?

El Gas Natural Liquat és una substància que requereix un maneig acurat i una infraestructura específica perquè qualsevol escapament pot desembocar en una situació extremadament perillosa. En estat líquid, el GNL està refrigerat a temperatures molt baixes (aproximadament -160ºC), i en entrar en contacte amb l'aire pot expandir-se ràpidament, generant núvols inflamables altament perillosos.

Els protocols davant situacions com aquesta exigeixen una intervenció ràpida i precisa, cosa que s'ha demostrat en aquesta ocasió amb la ràpida actuació dels cossos d'emergència.

| ACN

No obstant això, incidents similars registrats en altres parts de Catalunya han demostrat que, encara que poc freqüents, aquests successos poden acabar en tragèdies si no s'actua correctament.

Controlat, però alerta constant

Fins al moment, les tasques de contenció i control de l'escapament segueixen actives, encara que fonts dels bombers indiquen que la situació està sota control i no existeix perill immediat per a la població. Tot i així, es mantindrà el perímetre de seguretat actiu fins que la fuita estigui completament segellada i el vehicle retirat.