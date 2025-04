Dues persones ateses pel SEM després d'un incendi en un habitatge

La nit va tornar a tenyir-se d'alarma quan, al voltant de les nou del dijous, les sirenes van començar a ressonar en resposta a una emergència. El foc havia pres ràpidament un habitatge, despertant temor entre els veïns que, alarmats pel fum i les flames, no van dubtar a trucar als serveis d'emergències per demanar ajuda immediata.

L'incendi es va produir en una casa de la localitat de Palamós, situada a la comarca del Baix Empordà. Segons les primeres dades proporcionades pels Bombers de la Generalitat, l'alerta es va rebre exactament a les 20:54 hores, i es van activar de seguida quatre dotacions per atendre l'emergència.

En arribar al lloc, els bombers van treballar contrarellotge per controlar i sufocar l'incendi, una tasca que van aconseguir amb eficàcia en poc temps. No obstant això, després d'extingir les flames, van haver de dur a terme tasques de ventilació per evacuar el fum abundant acumulat a l'interior de l'immoble afectat. Una fase clau per garantir la seguretat i evitar que l'incendi pogués reactivar-se.

Dues persones afectades pel fum

Encara que el foc va ser ràpidament controlat, dues persones van necessitar atenció mèdica per part del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Ambdues van ser ateses in situ a causa de la inhalació de fum, un dels riscos més freqüents en incendis residencials, que pot provocar greus danys a les vies respiratòries si no es tracta amb rapidesa.

Per fortuna, segons els primers informes, l'atenció mèdica immediata va permetre estabilitzar els afectats, que finalment no van necessitar ser traslladats a l'hospital i van poder recuperar-se al mateix lloc dels fets.

Causes encara desconegudes i valoració de danys

Encara es desconeix què va originar exactament les flames, encara que les primeres hipòtesis apunten a un possible curtcircuit o fallada elèctrica a l'interior de l'habitatge. En els pròxims dies, les autoritats locals realitzaran una investigació exhaustiva per determinar la causa exacta i establir responsabilitats, si fos necessari.

Quant als danys materials, l'habitatge ha patit afectacions significatives, especialment visibles a la façana i a les finestres superiors, per on escapava el fum negre que va alertar els veïns. Els residents de la zona van manifestar la seva preocupació després del succés. Alguns van expressar que, malgrat que la resposta dels bombers va ser molt ràpida, la situació va generar angoixa a causa de la por que les flames poguessin propagar-se cap a altres habitatges contigus.

No és la primera vegada que Palamós viu una situació similar. En els últims anys, diversos incendis han obligat els bombers a desplegar-se ràpidament, posant de manifest la importància de les mesures preventives i la vigilància constant en zones residencials.