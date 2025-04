Gir inesperat en el tiroteig de Figueres: Grup sud-americà i la seva història falsa

per Sergi Guillén

El que semblava un simple cas de delinqüència juvenil ha donat un gir sorprenent. La investigació del tiroteig ocorregut a Figueres ha revelat que darrere de l'incident s'amaga una trama més complexa i enganyosa del que inicialment s'havia sospitat.

Una nit que va començar amb un robatori frustrat

Tot va començar la nit del passat divendres, quan un jove de 17 anys va resultar greument ferit després de rebre un tret al pit. Inicialment, les autoritats van considerar la possibilitat que el menor fos víctima innocent d'un atracament, concretament d'un intent de robatori del seu telèfon. Aquest relat, ràpidament difós per xarxes socials i mitjans locals, va provocar alarma i consternació entre la comunitat de Figueres.

No obstant això, a mesura que avançaven les investigacions policials, van començar a sorgir contradiccions en els testimonis dels implicats. Fonts properes a la investigació van confirmar que els agents locals van trobar varies inconsistències preocupants en la història proporcionada inicialment per la víctima i el seu entorn.

El descobriment de la història falsa

La investigació va prendre un nou rumb en descobrir que la versió original de l'incident havia estat falsificada. En realitat, l'enfrontament no hauria ocorregut per un simple robatori, sinó que estaria relacionat amb tensions internes i rivalitats entre grups juvenils identificats com a sud-americans, radicats a la localitat catalana.

Gràcies a les càmeres de seguretat i a múltiples entrevistes amb testimonis presencials, la policia va comprovar que el tiroteig va ser resultat d'una disputa prèvia entre membres d'aquests grups. Aquells que van intentar manipular la narrativa del succés per evitar represàlies i desviar l'atenció de les autoritats.

Una problemàtica creixent a la ciutat

Aquest nou gir en el cas ha reactivat el debat sobre la seguretat i la integració de certs grups juvenils a Figueres. Fonts municipals apunten que, en els últims mesos, la presència i activitat de grups violents juvenils ha crescut notablement, vinculats en alguns casos a disputes per territoris o activitats il·lícites.

Especialistes consultats assenyalen que episodis similars, protagonitzats per joves de procedència sud-americana, ja havien alertat prèviament sobre possibles conflictes majors en diferents localitats catalanes. Aquest cas particular ha tornat a posar de manifest els desafiaments en matèria de prevenció i resposta davant la delinqüència juvenil.

La resposta policial i les conseqüències

Les autoritats han incrementat la vigilància en punts estratègics de Figueres i estan realitzant operatius especials per identificar tots els implicats en la disputa. La policia autonòmica ha manifestat que no tolerarà cap tipus de violència i promet arribar fins al fons d'aquest greu incident per aclarir totes les responsabilitats penals corresponents.

En paral·lel, des de l'ajuntament s'ha anunciat un reforçament de programes educatius i socials. Buscant alternatives per evitar que els joves caiguin en dinàmiques delictives. Aquestes accions busquen prevenir futurs incidents i millorar la cohesió social en una ciutat que, fins ara, no havia experimentat uns successos de tal magnitud amb tanta freqüència.