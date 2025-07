Espectacular incendi d’un cotxe a la N-240: Hi intervenen 5 dotacions de bombers

La calma d'una tranquil·la tarda de diumenge s'ha vist completament trencada per un succés que ha sembrat l'alarma entre els conductors. El que va començar com un viatge rutinari es va transformar en qüestió de minuts en una escena de caos i perill, quan un vehicle va ser sobtadament engolit per les flames, generant una densa i aparatosa columna de fum negre visible a diversos quilòmetres de distància.

L'incident va obligar a una ràpida i contundent mobilització dels serveis d'emergència per controlar una situació que amenaçava d'estendre's.

El succés ha tingut lloc aquest mateix diumenge, 27 de juliol, en un punt clau de la xarxa viària catalana, unint les províncies de Tarragona i Lleida. Afortunadament, la perícia i velocitat dels equips d'extinció han estat crucials per evitar que les conseqüències fossin molt més greus.

Un vehicle i el seu remolc, pastura de les flames

Els fets s'han desencadenat a la carretera N-240, concretament al punt quilomètric 31,3, a l'altura del terme municipal de Montblanc, a la comarca de la Conca de Barberà (Tarragona). Segons han informat fonts oficials dels Bombers de la Generalitat a través dels seus canals de comunicació, l'avís de l'incendi es va rebre a les 17.14 hores.

Per causes que encara s'estan investigant, un turisme que circulava per la via ha començat a cremar de forma virulenta. El foc no només ha afectat el cotxe, sinó que s'ha propagat amb gran rapidesa a un remolc que portava enganxat.

En un curt espai de temps, tots dos han quedat completament calcinats, convertint-se en un esquelet de metall fumejant al mig de la calçada. La imatge, capturada i difosa pels mateixos bombers, dona bona mostra de la magnitud de l'incendi, amb flames vives i una fumera que tenyia de negre el cel blau de la tarda d'estiu.

Ràpida intervenció per evitar un mal major

La principal preocupació dels equips d'emergència no era només el vehicle en si, sinó l'entorn en què es trobava. La N-240 travessa en aquest tram una zona amb vegetació als marges, un combustible perfecte perquè un incident d'aquest tipus derivés en un incendi forestal, especialment en ple mes de juliol, amb el risc de focs pels núvols.

Conscients del perill, s'han mobilitzat fins al lloc un total de cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat. La seva feina s'ha centrat en un doble objectiu: d'una banda, sufocar les flames del vehicle per extingir el focus principal i, de l'altra, assegurar el perímetre per impedir que el foc es propagués a la massa vegetal propera.

Gràcies a aquesta ràpida i dimensionada intervenció, el conat d'incendi a la vegetació del voral a estat de baixa intensitat i s'ha pogut controlar abans que adquirís dimensions més grans.

L'incident ha provocat, com és lògic, importants afectacions al trànsit en una via tan concorreguda com l'N-240, generant retencions mentre els equips d'emergència treballaven a la zona i, posteriorment, durant les tasques de retirada del vehicle sinistrat de la calçada.