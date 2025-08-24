Més problemes a Rodalies: 6 línies amb retard

La jornada dominical es complica encara més per als milers d'usuaris de Rodalies. Els problemes que s'han iniciat a primera hora no han estat un fet aïllat. Una nova i greu incidència afecta ara un sector diferent de la xarxa ferroviària.
La situació demostra una fragilitat alarmant en el servei de transport públic. Un total de sis línies acumulen en aquests moments importants retards en els seus trajectes. La paciència dels viatgers es troba ja sota mínims en aquest diumenge complicat. El caos s'ha estès des del nord fins al sud de l'àrea de Barcelona.
El nou focus de la crisi s'ha localitzat a la costa del Garraf. La causa ha estat un tren que ha patit una avaria tècnica de consideració. El comboi va quedar aturat entre les estacions de Cunit i la localitat de Cubelles.
Aquesta situació ha obligat a evacuar tot el passatge que es trobava a bord. Mentre es duen a terme aquestes delicades tasques, la circulació s'ha vist greument afectada. Els trens que transiten per aquesta zona ho han de fer per una única via disponible. Renfe ha comunicat que aquesta operativa provoca demores que superen els trenta minuts.
L'activació del pla Ferrocat en dos fronts
La magnitud de les incidències ha obligat a mobilitzar els equips d'emergències. Protecció Civil de la Generalitat ha pres cartes en l'assumpte durant el matí. L'organisme ha activat el pla Ferrocat en fase de prealerta per l'avaria.
Aquesta mesura s'aplica davant d'incidents ferroviaris que poden requerir una resposta coordinada. El més preocupant és que no es tracta de l'única activació del dia. El mateix pla d'emergències també es troba actiu pel tall a la línia R3. La interrupció entre Parets del Vallès i Granollers manté en suspens els gestors. Tenir dos fronts oberts simultàniament complica enormement la gestió de la xarxa.
Les línies afectades per aquest segon incident són nombroses i de gran importància. La principal perjudicada és la R2 Sud, una de les més demandades del sistema. Tanmateix, el problema s'estén a diverses línies dels serveis Regionals. Concretament, es registren retards a les línies R13, R14, R15, R16 i R17. Aquests serveis connecten Barcelona amb Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'avaria en un punt tan estratègic ha provocat un autèntic efecte dòmino.
Un sistema al límit de la seva capacitat
Els fets d'aquest diumenge vint-i-quatre d'agost dibuixen un panorama desolador. Dues avaries greus en punts geogràfics diferents han posat en escac tot el sistema. Demostren que els problemes no són fallades aïllades, sinó símptomes d'una debilitat estructural.
La manca d'inversió en el manteniment i modernització de la infraestructura és una denúncia històrica. Sindicats i associacions d'usuaris fa anys que adverteixen d'aquest possible col·lapse. Avui, els pitjors presagis dels viatgers semblen haver-se fet finalment realitat.
La fiabilitat del servei de Rodalies queda en entredit un cop més. Aquestes situacions no només alteren la mobilitat de milers de ciutadans en un dia festiu. També generen una profunda desconfiança envers el transport públic com a alternativa real. Cada avaria empeny més persones a dependre del vehicle privat per als seus desplaçaments.
Les conseqüències a llarg termini són un major col·lapse a les carreteres i un impacte mediambiental negatiu. La jornada d'avui ha de servir com un punt d'inflexió per a les administracions. Es requereixen accions contundents i una inversió decidida per revertir aquesta situació insostenible.