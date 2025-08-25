Problemas en una línea de Rodalies por tercer día consecutivo: 30 minutos de retraso

La semana empieza con nuevas complicaciones en el transporte ferroviario y con el malestar de miles de usuarios que ya acumulan días de incidencias. La paciencia de muchos viajeros vuelve a ponerse a prueba, especialmente en un momento en que los desplazamientos se multiplican con el final del verano.

Retrasos en la R4 y servicio alterado en la R17

Este lunes por la mañana, la línea R4 de Rodalies registra retrasos de hasta treinta minutos, según ha informado Renfe. El motivo principal son las obras que se están llevando a cabo en el tramo comprendido entre Sant Vicenç de Calders y Martorell. La situación no sorprende a los usuarios habituales de esta línea, que la semana pasada ya vivieron varios episodios de incidencias.

El malestar se agrava con las afectaciones en la línea R17. Los trenes no circulan entre Tarragona y Salou-Port Aventura, un trayecto especialmente demandado en estas fechas por quienes buscan aprovechar los últimos días de agosto en la siempre jovial Costa Daurada. La compañía ha habilitado un servicio alternativo por carretera.

| ACN

Un fin de semana de caos en la R3

Las incidencias llegan tras un fin de semana especialmente convulso en la red ferroviaria catalana. La línea R3 vivió un auténtico calvario con múltiples interrupciones. El sábado, una avería en la infraestructura obligó a suspender el servicio entre l’Hospitalet y les Franqueses del Vallès durante varias horas, generando un fuerte malestar en la zona metropolitana.

Lejos de resolverse, el domingo la situación volvió a repetirse. Entre l’Hospitalet y la Garriga, el servicio se interrumpió desde la mañana hasta la tarde. No fue hasta pasadas las seis y media cuando la normalidad regresó, después de que centenares de usuarios se vieran obligados a reorganizar sus planes.

El problema de fondo: accesibilidad en las estaciones

Las complicaciones en Rodalies no se limitan únicamente a los retrasos y cortes en las vías. Un informe reciente alerta de que uno de cada cuatro ascensores y escaleras mecánicas de las estaciones se encuentra fuera de servicio. Esta situación añade un obstáculo adicional a las personas con movilidad reducida o con necesidades especiales, que ven cómo acceder a las plataformas se convierte en un reto constante y complicado.

Renfe había confiado en que el cambio de empresa de mantenimiento, realizado hace ya seis meses, solucionara gran parte de estos problemas. Sin embargo, los datos muestran que la situación apenas ha mejorado y que las averías continúan afectando al conjunto de la red. La Generalitat ha marcado la mejora de la accesibilidad como una prioridad, aunque de momento los avances son escasos.

La acumulación de incidencias en las líneas R3, R4 y R17 en cuestión de pocos días refleja el estado de tensión permanente en el que se encuentra Rodalies. Los usuarios reclaman mejoras urgentes en una red que consideran obsoleta y que arrastra un déficit histórico de inversiones. Para muchos viajeros, la falta de fiabilidad convierte el simple hecho de desplazarse en una lotería diaria.