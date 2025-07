Un mort i un ferit en un terrible accident a l'AB-108

La calma de la matinada s'ha trencat de manera violenta aquest dissabte, tenyida per la tragèdia d'un succés que ha deixat una ferida profunda. Un trajecte que hauria d'haver estat rutinari es va convertir en l'últim viatge per a una persona i en l'inici d'una llarga recuperació per a una altra, després d'un brutal accident que va mobilitzar un ampli dispositiu d'emergències en les primeres hores del dia.

La fatalitat es va acarnissar amb els ocupants d'un turisme, el vehicle del qual va abandonar la calçada en circumstàncies que ara són objecte d'una minuciosa investigació.

L'alba més tràgica a les carreteres d'Albacete

El fatídic accident va tenir lloc a la província d'Albacete. Segons han confirmat fonts oficials del Servei d'Emergències 112, l'avís es va rebre a les 4:12 hores de la matinada d'aquest dissabte, 19 de juliol. El sinistre es va localitzar al quilòmetre 8 de la carretera AB-108, una via que travessa el terme municipal de Fuentealbilla, conegut mundialment per ser el bressol del futbolista Andrés Iniesta, però que avui és notícia per un fet luctuós.

| Europa Press

Per raons que la Guàrdia Civil ja està investigant, el turisme en què viatjaven les dues víctimes va sortir de la carretera. L'impacte va ser de tal magnitud que el vehicle va quedar destrossat, convertint-se en una trampa mortal per als seus ocupants. Com a resultat del violent xoc, un dels viatgers va perdre la vida a l'acte, mentre que el seu acompanyant, un jove de 24 anys, va resultar ferit de diversa consideració.

Un complex desplegament d'emergències

L'alerta rebuda al 112 va activar de seguida un operatiu d'emergències coordinat i complex. Fins al lloc del sinistre s'hi van desplaçar diverses dotacions per fer front a una situació crítica. L'escena era desoladora i requeria la intervenció de personal altament qualificat.

Els bombers del parc de Casas-Ibáñez van haver d'afrontar la delicada i penosa tasca d'excarcerar el cos sense vida de la víctima mortal, que havia quedat atrapat entre el munt de ferros del cotxe. Simultàniament, els serveis sanitaris es van centrar a estabilitzar el supervivent.

| ACN

El ferit, un home de 24 anys, va ser atès en primera instància al lloc de l'accident pel personal d'una UVI mòbil i, un cop estabilitzat, va ser traslladat d'urgència fins a l'Hospital General Universitari d'Albacete per ser tractat de les seves lesions.

Juntament amb els bombers i els sanitaris, efectius de la Guàrdia Civil de Trànsit es van personar al punt quilomètric per regular la circulació a la zona i, fonamentalment, per iniciar la recollida de proves i indicis que permetin reconstruir la seqüència exacta de l'accident i determinar les causes que el van provocar.

La investigació i l'etern debat de la seguretat viària

Amb la llum del dia, la carretera AB-108 ha recuperat una aparent normalitat, però l'ombra de la tragèdia hi romandrà. Ara s'obre un període d'investigació en què els agents de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil treballaran per esclarir factors clau com un possible excés de velocitat, una distracció, l'estat de la via o una fallada mecànica. Cada accident és una dura lliçó que obliga a reflexionar sobre la seguretat a les nostres carreteres.

Successos com el que ha tingut lloc a Fuentealbilla posen de manifest la importància de la prudència al volant, especialment durant els trajectes nocturns, quan la visibilitat es redueix i el cansament pot fer acte de presència. Mentre una família plora una pèrdua irreparable i un jove lluita per recuperar-se, aquest tràgic esdeveniment serveix com un fosc recordatori del peatge que, malauradament, continuen cobrant les carreteres.