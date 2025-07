Preocupació per un nou incendi forestal: Dues ciutats confinades, 28 dotacions

Les alarmes han tornat a sonar amb força aquest dimarts, quan el risc d'incendi forestal s'ha materialitzat en una situació crítica que manté en suspens la població i els serveis d'emergència. El desplegament de mitjans i la resposta immediata reflecteixen la gravetat d'un episodi que encara està en desenvolupament i sobre el qual es manté la màxima alerta.

Un foc agrícola obliga al confinament de Sanaüja i Ribelles

A primera hora de la tarda, quan la calor i el vent dificulten encara més les tasques d'extinció, s'ha declarat un incendi agrícola entre els nuclis de Sanaüja i Ribelles, a la comarca de la Segarra. L'avís als serveis d'emergència ha arribat poc després de les 14.30 hores, moment en què les condicions meteorològiques a la zona ja eren adverses i complicaven qualsevol actuació ràpida.

En pocs minuts, la magnitud del foc ha fet necessari ordenar el confinament d'ambdues poblacions, una decisió adoptada per Protecció Civil a petició dels Bombers de la Generalitat. L'incendi es troba a tot just un quilòmetre de les zones urbanes i avança perillosament cap a una franja forestal, fet que ha obligat a prendre mesures dràstiques i preventives. Els veïns han rebut la consigna de tancar portes i finestres, no sortir al carrer sota cap concepte i evitar acostar-se a la zona afectada.

| ACN

L'amenaça del foc ha obligat també a tallar la carretera C-1412a entre Ponts i Sanaüja, així com diverses línies elèctriques, deixant part de la comarca incomunicada i sense subministrament elèctric en alguns punts.

Gran desplegament de mitjans i suport del sector agrícola

L'actuació dels bombers ha estat immediata i contundent. Segons les últimes informacions, en les tasques d'extinció ja participen 28 dotacions, de les quals sis són aèries, un desplegament que posa de relleu la dificultat i la perillositat de l'incendi. En les primeres hores, els efectius estan centrant els seus esforços en el flanc dret, que ja ha estat parcialment ancorat a una pista forestal, tot i que persisteixen focus secundaris al flanc esquerre.

Una de les curiositats de la jornada és la col·laboració dels agricultors locals, que, amb els seus tractors, han ajudat en l'obertura de tallafocs i en el reforç de les tasques de contenció, una imatge que reflecteix la solidaritat rural i la consciència de comunitat davant els desastres naturals. La meteorologia, marcada per la calor i tempestes aïllades, complica encara més la lluita contra l'avanç de les flames, que poden canviar de direcció de manera erràtica.

Tot i que per ara s'ha aconseguit millorar la situació en un dels flancs, l'emergència no s'ha donat per finalitzada. L'incendi continua actiu i la por que arribi a la massa forestal del Solsonès manté en alerta totes les dotacions desplegades. El mateix missatge dels Bombers és clar: la prioritat és evitar que el foc s'expandeixi fora de la zona agrícola, ja que el potencial d'afectació augmentaria exponencialment.

La població de Sanaüja i Ribelles, així com els seus voltants, roman confinada per precaució. Protecció Civil insisteix en la importància de seguir les indicacions i no abandonar el domicili mentre persisteixi el risc. Per ara, no s'han reportat víctimes ni danys personals, però sí que s'han registrat talls en infraestructures essencials que afecten la vida quotidiana dels veïns.