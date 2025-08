Preocupació màxima en un nou incendi forestal: Ciutats confinades

per Iker Silvosa

La tensió i la incertesa s'han apoderat de nombrosos veïns d'una coneguda zona de la Costa Brava. Les xarxes socials bullen amb imatges d'una densa columna de fum que, des de primera hora de la tarda, ha despertat l'alarma entre els residents i turistes de la zona. Mentre la notícia s'expandeix ràpidament, equips d'emergència han desplegat tots els seus recursos davant d'una situació que evoluciona minut a minut.

El foc avança i obliga a actuar de seguida

L'incendi ha començat aquest diumenge cap a les 18.30 h, segons els primers avisos rebuts pel telèfon d'emergències 112, que ha registrat més de 300 trucades alertant del fum i les primeres flames. L'origen se situa en una zona boscosa propera a la Riera de Canyelles, entre Palamós i Mont-ras, en ple cor del Baix Empordà, una comarca especialment sensible aquests dies pel risc alt d'incendi forestal. El fort vent de marinada ha impulsat l'avanç del foc, obligant els Bombers de la Generalitat a desplegar un operatiu d'emergència sense precedents a la zona.

En el dispositiu participen, segons els darrers parts oficials, més de 20 dotacions terrestres i almenys 8 mitjans aeris, incloent-hi helicòpters bombarders, avions de vigilància i coordinació i unitats de comandament. Les imatges captades pels mateixos equips d'extinció mostren l'avanç ascendent de les flames, que es propaguen amb força i han generat diversos focus secundaris, complicant encara més la tasca dels bombers.

| ACN

Urbanitzacions i càmpings, sota confinament

La magnitud de l'incendi ha obligat a activar protocols de màxima seguretat a les àrees habitades més properes. Protecció Civil ha ordenat el confinament immediat de les urbanitzacions Torre Simona i la Granja d'en Vidal, així com dels càmpings Relax-Nat i Relax-Ge, tots ells al terme municipal de Mont-ras. Les autoritats insisteixen que els residents han de tancar portes i finestres i evitar sortir a l'exterior de cap manera, seguint sempre les instruccions dels cossos d'emergència.

La presència de fum és tan densa que les imatges compartides des de Palafrugell i Mont-ras, a diversos quilòmetres de l'epicentre del foc, mostren el cel tenyit de gris i una enorme columna visible des de grans distàncies. La preocupació és màxima també als accessos per carretera, on els conductors han registrat la situació en directe, mentre l'operatiu d'emergència segueix en marxa sense descans.

El risc de propagació, una amenaça per a tota la comarca

Els treballs d'extinció s'estan veient dificultats pel vent i l'orografia de la zona, que han afavorit l'aparició de focus secundaris i la dispersió de les flames. Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) col·laboren llaurant camps per crear tallafocs naturals i evitar l'expansió de l'incendi, mentre els equips aeris llancen descàrregues d'aigua sobre ambdós flancs i el cap del foc.

El context no és gens favorable: la comarca del Baix Empordà i especialment la seva veïna, l'Alt Empordà, es troben en risc extrem d'incendi forestal aquest cap de setmana, amb fins a 19 municipis en alerta màxima i més d'una vintena a tot Catalunya en situació molt perillosa. La previsió meteorològica i la sequera acumulada no ajuden a contenir les flames, i els cossos d'emergència ja havien reforçat la seva presència a la zona en previsió d'incidents com el que ara es viu en directe.