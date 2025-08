Apareix un cadàver al costat d’una bossa amb un gat mort en una platja catalana

La calma d'un matí assolellat pot veure's alterada en qüestió de segons per un descobriment que ningú espera. El que havia de ser una jornada tranquil·la sobre l'aigua es va transformar en una escena difícil d'oblidar per a dues persones aficionades al paddle surf, quan la realitat va superar qualsevol previsió i va obligar a desplegar un important dispositiu d'emergències en plena costa catalana.

Un descobriment inesperat que paralitza la platja

Segons ha avançat El Caso, el succés es va produir al migdia, quan una parella que practicava paddle surf ha albirat alguna cosa estranya flotant a poca distància de la platja de Riudecanyes, a prop del municipi de Mont-roig del Camp, a la província de Tarragona. La primera impressió va ser confusa: des de lluny, el que sobresortia semblava un simple embalum. Tanmateix, la incertesa es va convertir en alarma en acostar-s'hi i constatar que es tractava del cos immòbil d'un home.

Al principi, els testimonis van pensar que podria ser un submarinista, però l'absència d'equip de busseig i la roba normal del difunt els va fer sospitar. Després de comprovar que la persona no responia, la parella va tornar ràpidament a la vora per buscar ajuda, ja que no duien telèfon mòbil. En arribar a terra, van alertar un altre banyista, que va ser qui finalment va donar l'avís d'alarma a través del 112.

| ACN

Intervenció policial i primeres hipòtesis

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat patrulles de la Policia Local de Cambrils, efectius dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, aquest darrer cos competent en les investigacions marítimes. El relat dels testimonis ha resultat ser clau per situar el cadàver, que finalment va ser recuperat de l'aigua per un socorrista, utilitzant la mateixa taula de paddle surf d'un dels joves que havia presenciat l'escena.

Les primeres investigacions han permès identificar la víctima com un home de 58 anys, veí de Cambrils. Segons fonts consultades per El Caso, el difunt portava entre vuit i deu hores a l'aigua en el moment del descobriment. Un detall que ha cridat l'atenció dels agents i que ha marcat el rumb de la investigació és que l'home tenia amb ell dues motxilles: en una d'elles, els investigadors hi van trobar diverses pedres, mentre que l'altra contenia el cadàver d'un gat, que ha estat identificat com l'animal de companyia del difunt.

Línies d'investigació obertes

L'aparició d'un cadàver al costat d'una motxilla amb pedres i una altra amb un animal mort no és, sens dubte, habitual ni a Cambrils ni a altres localitats costaneres de Catalunya. Aquest tipus d'escenes solen associar-se a casos en què es busca deliberadament evitar que el cos surti a la superfície, un fet que, segons els experts, pot apuntar a determinades intencions o circumstàncies encara per aclarir.

De moment, la Guàrdia Civil manté obertes totes les hipòtesis, inclosa la possibilitat d'un suïcidi. Tanmateix, fins a la realització de l'autòpsia i l'anàlisi forense, no es descarten altres alternatives.