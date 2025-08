Notícia d'última hora, un altre tiroteig en ple carrer: Barcelona fa por

per Iker Silvosa

Quan cau la nit sobre la ciutat, el pols dels carrers canvia i, de vegades, el que sembla una jornada qualsevol es converteix en escenari d'episodis violents que sacsegen la rutina de milers de persones. Barcelona torna a ser notícia per motius que ningú desitja. La ciutat suma un nou episodi al seu preocupant historial de tiroteigs recents, augmentant la sensació d'inseguretat entre els veïns i reobrint el debat sobre l'auge del crim organitzat en ple cor urbà.

Tiroteig en una terrassa: una escena que glaça la sang

El succés s'ha produït a última hora de la nit, cap a les onze i mitja, quan un home va ser tirotejat mentre es trobava assegut a la terrassa d'un bar de l'Eixample, concretament al concorregut carrer Comte d’Urgell. Segons ha confirmat El Caso, la víctima és Predrag Vujosèvić, un ciutadà d'origen serbi d'uns 50 anys, amb antecedents penals i una història recent marcada per la seva sortida de presó, després de complir condemna per delictes relacionats amb el tràfic de drogues i els robatoris.

Testimonis presencials asseguren que els trets van generar una situació de pànic entre els clients i vianants de la zona, mentre l'autor del tiroteig desapareixia ràpidament sense deixar rastre. Malgrat la gravetat de l'atac, la víctima va aconseguir caminar pel seu propi peu fins al proper Hospital Clínic, on va ser atesa d'urgència per ferides de bala al pit. El seu estat, segons El Caso, és estable i, en principi, la seva vida no corre perill.

| Hospital Clínic de Barcelona

Una guerra entre clans que amenaça Barcelona

Les primeres investigacions de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra apunten a un possible ajustament de comptes entre clans d'origen montenegrí. Segons la informació recollida per El Caso, la víctima estaria vinculada al clan Škaljari, un dels dos grups criminals enfrontats en una violenta guerra que ja ha deixat víctimes a la ciutat.

Fa només uns dies, Filip Knežević, membre del clan rival Kavački, va ser assassinat també a trets en ple centre de Barcelona, en el que els investigadors consideren un episodi més d'aquest enfrontament importat de l'est d'Europa.

La dinàmica d'aquests grups mafiosos, coneguts per les seves activitats de narcotràfic, robatoris i extorsió, ha transformat la capital catalana en un dels escenaris principals de la seva rivalitat. La facilitat amb què s'han produït aquests atacs en llocs públics i a plena llum de la nit reforça l'alarma social i posa en escac les autoritats, obligant a reforçar la presència policial en zones considerades sensibles.

Reacció policial i clima d'inquietud a la ciutat

Després del tiroteig, diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana van acudir ràpidament a la zona per acordonar el perímetre i recollir proves, mentre que la recerca de l'autor o autors de l'atac segueix oberta. De moment, no s'han produït detencions, tot i que la investigació se centra en l'entorn de les màfies dels Balcans i no es descarten noves accions policials en els pròxims dies.

El succés ha provocat un important desplegament policial i un reforç immediat de la seguretat a l'Eixample, una de les zones amb més densitat de bars i restaurants de Barcelona. Els veïns, visiblement preocupats, reclamen més protecció i mesures efectives per evitar que aquest tipus d'episodis es repeteixin en el futur. La imatge d'una ciutat cosmopolita i segura es veu amenaçada per una onada de crims que, tot i estar dirigits a persones vinculades al crim organitzat, generen por entre la ciutadania i afecten directament la convivència.