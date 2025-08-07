Estrepitós accident múltiple a l'AP-7 amb ferits: Acudeix l'helicòpter del SEM

Les primeres hores del dia poden convertir-se en un autèntic malson per a milers de conductors quan un incident inesperat sacseja una de les artèries principals del trànsit a Catalunya. La jornada ha arrencat marcada pel caos i la incertesa, en un escenari on cada minut compta i les imatges parlen per si soles.
Un accident de grans dimensions paralitza l'AP-7
Poc després de les nou del matí, l'AP-7 ha tornat a ser protagonista de l'actualitat viària per un greu accident múltiple a l'altura de Sant Cugat del Vallès i El Papiol, en sentit Tarragona. Un turisme ha bolcat al mig de la calçada, deixant la imatge impactant d'un vehicle completament cap per avall i diversos més implicats en una col·lisió en cadena. Testimonis i comptes de trànsit han compartit ràpidament imatges del sinistre, generant alarma i expectació entre els usuaris de l'autopista.
La magnitud de l'accident ha obligat a activar un dispositiu d'emergències massiu: els primers avisos assenyalen la presència de diversos vehicles involucrats i la necessitat urgent d'assistència mèdica avançada al mateix lloc dels fets. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) no ha trigat a desplegar el seu helicòpter medicalitzat, que ha aterrat en plena AP-7 per atendre els ferits.
Aquest desplegament, captat per les càmeres de trànsit i difós pel Servei Català de Trànsit, és un clar indici de la gravetat de l'episodi i la immediatesa de la resposta sanitària.
Evolució de la situació i col·lapse circulatori
L'accident ha desencadenat un autèntic caos en la circulació durant tot el matí. Des del primer moment, el Servei Català de Trànsit ha informat del tall de dos carrils en direcció Tarragona, cosa que ha provocat retencions de tres quilòmetres gairebé de seguida entre Sant Cugat i El Papiol. Les imatges aèries i de càmeres de trànsit reflectien llargues files de vehicles, entre ells nombrosos camions i turismes, completament aturats a l'espera de la reobertura de la via.
Tanmateix, la situació no ha fet més que agreujar-se amb el pas dels minuts. Les cues s'han publicat i han arribat a assolir els sis quilòmetres en qüestió de vint minuts. Malgrat els esforços per habilitar carrils, les retencions s'han continuat allargant, i la congestió ha arribat ràpidament fins a Cerdanyola del Vallès. Cap a les 10:13 hores, Trànsit actualitzava la informació i ha advertit que, tot i que ja s'havien obert tres carrils al trànsit, la retenció era d'onze quilòmetres.
Poc després, un nou missatge de les autoritats confirmava que ja s'han pogut habilitar quatre carrils per a la circulació, quedant-ne només un de tancat entre Sant Cugat i El Papiol en sentit Tarragona. Tanmateix, el volum de vehicles acumulats manté la lentitud i la retenció continua sent d'onze quilòmetres, obligant els conductors a armar-se de paciència i buscar rutes alternatives, com la C-58, la B-40 o l'A-2, tal com recomana oficialment el Servei Català de Trànsit.
Sobre l'estat dels ferits encara no ha transcendit més informació per part de fonts oficials, tot i que és evident que com a mínim una persona ha requerit atenció mèdica. També hi han acudit al lloc dels fets dues dotacions dels Bombers.