Un incendi deixa calcinades barraques i vehicles

Unes flames voraces van trencar la tranquil·litat de la nit de manera inesperada. Una intensa resplendor ataronjat a l'horitzó alertava sobre un perill imminent. El foc s'havia desfermat amb una virulència inusitada enmig de la foscor. Les primeres trucades als serveis d'emergència dibuixaven un escenari caòtic i desolador.
La ràpida propagació de l'incendi amenaçava de convertir la situació en una tragèdia. La incertesa inicial s'apoderà dels veïns de les zones més properes. Ningú sabia amb certesa quin era l'abast real de les flames. Es temia per la vida de les persones que poguessin trobar-se al lloc.
Els fets van tenir lloc durant la matinada d'aquest diumenge en una ciutat catalana. L'incident es va registrar en un descampat situat al terme municipal de Sant Feliu de Codines. Va ser un succés que va mobilitzar ràpidament els equips d'extinció de la zona. Les flames van devorar completament un petit nucli d'infrahabitatges i diversos automòbils.
Les flames devoren un assentament en plena nit
L'alerta es va rebre al telèfon d'emergències a les tres i onze de la matinada. La trucada informava sobre un foc de grans dimensions en una àrea deshabitada. En arribar, els bombers es van trobar amb un incendi completament desenvolupat i molt violent.
Quatre barraques improvisades cremaven sense control, consumides per un foc implacable. Al costat d'aquestes construccions precàries, quatre vehicles estacionats també van quedar totalment calcinats. La columna de fum era visible des de diferents punts de la ciutat.
La informació va ser confirmada per fonts oficials dels Bombers de la Generalitat. A través dels seus canals de comunicació, van detallar l'abast del sinistre. Afortunadament, i malgrat l'espectacularitat de l'incendi, no es van haver de lamentar danys personals.
Aquest fet va suposar un gran alleujament per a tots els equips d'emergència desplaçats. Es desconeixen per ara les causes que podrien haver originat aquest devastador foc. Les autoritats competents han obert una investigació per esclarir-ne l'origen.
Una resposta ràpida i contundent dels bombers
Un total de cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar fins al lloc. Els efectius van treballar de manera intensa per poder sufocar el virulent incendi. El seu principal objectiu consistia a evitar que les flames es propaguessin a zones properes.
La proximitat de vegetació seca augmentava considerablement el risc d'una expansió més gran. La tasca dels professionals va ser clau per controlar la situació en poc temps. La seva perícia i coordinació van evitar que el desastre adquirís dimensions molt més grans.
Els equips d'extinció van romandre a la zona durant diverses hores refrescant el perímetre. Volien assegurar-se que no quedés cap brasa que pogués reactivar el foc. La intervenció va finalitzar un cop l'àrea va quedar completament assegurada i sense perill. La imatge a trenc d'alba era desoladora, amb les restes fumejants del que havien estat llars.