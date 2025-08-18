Preocupación con un incendio forestal cerca de una carretera: Trabajan 68 bomberos

La mañana de este lunes ha comenzado con una situación de máxima tensión en un área estratégica del interior catalán. El humo, visible desde varios kilómetros, ha generado inquietud entre conductores y vecinos, que observaron con preocupación cómo se levantaban columnas blancas sobre la montaña. La rápida evolución del fuego ha obligado a una intervención inmediata y masiva por parte de los servicios de emergencia.

El incendio se ha iniciado poco después de las 11:30 horas en el término municipal de Valls, concretamente en el núcleo de Fontscaldes. El fuego ha afectado a una pequeña montaña en el Coll de Lilla, muy próxima al punto kilométrico 26 de la carretera N-240, un tramo con bastante circulación a esa hora.

La proximidad de las llamas a la carretera ha obligado a cortar la vía en ambos sentidos. Según el Servei Català de Trànsit, se han activado desvíos por la A-27, lo que ha generado retenciones y molestias para los conductores. Muchos de ellos han grabado imágenes desde la distancia, mostrando la rapidez con la que el humo cubría parte del horizonte.

| ACN

Un dispositivo con 68 efectivos

Ante la magnitud del incendio, los Bombers de la Generalitat han movilizado un despliegue de gran envergadura. En total han participado 68 efectivos, que se han organizado para atacar el fuego desde distintos puntos del perímetro. En los primeros minutos se han activado 14 dotaciones terrestres, además de cuatro helicópteros y dos avionetas de apoyo aéreo.

El operativo aéreo ha sido clave, ya que las aeronaves han realizado descargas constantes sobre los flancos del incendio. El objetivo era claro: evitar que el fuego se abriera hacia nuevas zonas boscosas. Las dotaciones terrestres han trabajado de forma paralela, creando líneas de seguridad y asegurando los márgenes más cercanos a la carretera.

Estabilización en menos de dos horas

La eficacia de la intervención ha permitido que a las 12:57 horas los Bombers confirmaran la estabilización del incendio. En ese momento, seguían operando 15 dotaciones terrestres y seis medios aéreos, centrados en refrescar el terreno y evitar posibles reactivaciones.

Las imágenes difundidas por los propios Bombers muestran un frente de llamas en una zona rodeada de campos de cultivo y masa forestal. La cercanía del fuego a las viviendas de Fontscaldes ha aumentado la preocupación vecinal, aunque finalmente no se han registrado daños personales ni materiales.

La rapidez en la actuación ha sido determinante para controlar una situación que, dadas las condiciones meteorológicas, podía haber resultado mucho más grave. El incendio se ha producido en un entorno con baja humedad, temperaturas elevadas y vegetación muy seca, factores que multiplican el riesgo de propagación.

Un contexto de riesgo extremo en Catalunya

Este incendio se enmarca en una jornada marcada por la alerta máxima de incendios forestales en Catalunya. El Pla Alfa se mantiene en nivel 4 en 116 municipios de 13 comarques, lo que implica restricciones severas de accesos a zonas forestales y suspensión de actividades de riesgo.