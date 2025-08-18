Anunci urgent de Protecció Civil: Risc extrem d’incendi en 116 municipis

La situació meteorològica a Catalunya continua sent crítica tot i que avui s’esperen temperatures una mica més baixes. La calor acumulada, la manca de pluges i la baixa humitat mantenen un escenari molt delicat a gran part del territori. Les autoritats demanen màxima prudència i recorden que l’alerta es manté activa a bona part de la geografia catalana.
Un Pla Alfa en nivell màxim d’emergència
El Pla Alfa continua en el seu nivell 4, el més alt de prevenció contra incendis forestals, a 116 municipis repartits per 13 comarques. Aquesta mesura implica restriccions extraordinàries en accessos i activitats. Encara que les temperatures baixin lleugerament, l’ambient continua sent molt calorós i el perill de propagació roman extremadament alt.
Les comarques afectades són l’Alt Empordà, Baix Empordà, Baix Camp, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Montsià, Noguera, Pallars Jussà, Priorat, Ribera d’Ebre, Segrià i Terra Alta. En aquestes zones, els Agents Rurals reforcen la vigilància i es manté el control d’accessos a pistes forestals.
Nou espais naturals tancats per seguretat
A més de les restriccions municipals, es mantenen tancats els accessos a nou espais naturals de gran valor ecològic. Entre ells hi ha el Cap de Creus, la Serra de l’Albera, la Serra de Montsant, els Ports o les Muntanyes de Prades.
Aquestes limitacions volen reduir la presència d’excursionistes i visitants en àrees on qualsevol descuit podria esdevenir l’origen d’un gran incendi forestal. Agost és un mes de màxima afluència turística, fet que obliga a extremar les precaucions en entorns naturals molt concorreguts.
El paper de la calor i la previsió a curt termini
El descens tèrmic previst per a les pròximes hores no elimina el risc. Encara que baixin un o dos graus, les temperatures continuen superant els 35 graus a l’interior i arriben a valors propers als 40 a Ponent. La sequedat acumulada de la vegetació converteix boscos i matollars en material altament inflamable.
Els models meteorològics apunten a una lleu millora a partir de dimecres, tot i que el perill seguirà molt present. L’entrada de vent de marinada a la costa i prelitoral pot actuar com un factor decisiu en la propagació de possibles incendis.
Impacte esperat i recomanacions de Protecció Civil
Protecció Civil manté activa l’alerta INFOCAT i recorda a la població que la col·laboració ciutadana és fonamental. Es recomana evitar desplaçaments per zones boscoses, no fer activitats amb risc de generar espurnes i avisar al 112 davant qualsevol indici de fum o foc.
L’impacte immediat es tradueix en una pressió extra sobre el sistema d’emergències i en la necessitat de reforçar la prevenció. Les autoritats insisteixen que no hi ha marge per a descuits, ja que la combinació de calor, vent i sequedat pot derivar en situacions molt greus.