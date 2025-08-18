Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Risc d’incendi forestal
Risc d’incendi forestal | Canva
Successos

Anunci urgent de Protecció Civil: Risc extrem d’incendi en 116 municipis

Han baixat les temperatures, però el Pla Alfa continua mostrant diversos punts amb potencial de cremar

Foto d'autor de Iker Silvosa
per Iker Silvosa

La situació meteorològica a Catalunya continua sent crítica tot i que avui s’esperen temperatures una mica més baixes. La calor acumulada, la manca de pluges i la baixa humitat mantenen un escenari molt delicat a gran part del territori. Les autoritats demanen màxima prudència i recorden que l’alerta es manté activa a bona part de la geografia catalana.

Un Pla Alfa en nivell màxim d’emergència

El Pla Alfa continua en el seu nivell 4, el més alt de prevenció contra incendis forestals, a 116 municipis repartits per 13 comarques. Aquesta mesura implica restriccions extraordinàries en accessos i activitats. Encara que les temperatures baixin lleugerament, l’ambient continua sent molt calorós i el perill de propagació roman extremadament alt.

Les comarques afectades són l’Alt Empordà, Baix Empordà, Baix Camp, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Montsià, Noguera, Pallars Jussà, Priorat, Ribera d’Ebre, Segrià i Terra Alta. En aquestes zones, els Agents Rurals reforcen la vigilància i es manté el control d’accessos a pistes forestals.

Incendi forestal en una zona de turons verds amb fum dens que s’eleva cap al cel blau
Un incendi forestal a Catalunya de fa unes setmanes | @bomberscat

Nou espais naturals tancats per seguretat

A més de les restriccions municipals, es mantenen tancats els accessos a nou espais naturals de gran valor ecològic. Entre ells hi ha el Cap de Creus, la Serra de l’Albera, la Serra de Montsant, els Ports o les Muntanyes de Prades.

Aquestes limitacions volen reduir la presència d’excursionistes i visitants en àrees on qualsevol descuit podria esdevenir l’origen d’un gran incendi forestal. Agost és un mes de màxima afluència turística, fet que obliga a extremar les precaucions en entorns naturals molt concorreguts.

El paper de la calor i la previsió a curt termini

El descens tèrmic previst per a les pròximes hores no elimina el risc. Encara que baixin un o dos graus, les temperatures continuen superant els 35 graus a l’interior i arriben a valors propers als 40 a Ponent. La sequedat acumulada de la vegetació converteix boscos i matollars en material altament inflamable.

Els models meteorològics apunten a una lleu millora a partir de dimecres, tot i que el perill seguirà molt present. L’entrada de vent de marinada a la costa i prelitoral pot actuar com un factor decisiu en la propagació de possibles incendis.

Impacte esperat i recomanacions de Protecció Civil

Protecció Civil manté activa l’alerta INFOCAT i recorda a la població que la col·laboració ciutadana és fonamental. Es recomana evitar desplaçaments per zones boscoses, no fer activitats amb risc de generar espurnes i avisar al 112 davant qualsevol indici de fum o foc.

L’impacte immediat es tradueix en una pressió extra sobre el sistema d’emergències i en la necessitat de reforçar la prevenció. Les autoritats insisteixen que no hi ha marge per a descuits, ja que la combinació de calor, vent i sequedat pot derivar en situacions molt greus.

➡️ Successos