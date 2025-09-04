Preocupació en una ciutat: 17 dotacions de Bombers busquen una dona desapareguda

La calma habitual d'un petit municipi de la Ribera d'Ebre es va veure alterada per un succés inesperat. El que semblava un passeig quotidià va acabar convertint-se en una recerca contrarellotge que manté en suspens els veïns i les autoritats.
Una alerta rebuda dimecres a la tarda
L'avís va arribar als Bombers de la Generalitat a les 16:17 hores de dimecres. Una dona havia sortit a caminar al matí i no va tornar a casa. La seva família, preocupada per l'absència, va fer sonar l'alarma. De seguida es va activar un dispositiu inicial amb deu dotacions terrestres i un helicòpter. També s'hi van incorporar els equips GRAE i el grup caní GRCR. El primer rastreig es va centrar en camins propers al municipi i a la carretera TV-3022, que uneix Rasquera amb el Perelló, tal com ha explicat el Diari de Tarragona.
Les primeres hores de recerca van incloure també un helicòpter del MAER amb base a Sabadell i un dron especialitzat. Des de l'aire es van examinar diverses zones, tot i que no es van trobar pistes clares. Els equips terrestres van recórrer senders rurals i punts de difícil accés. La combinació de mitjans va permetre descartar diversos escenaris abans que caigués la nit, però la dona no va aparèixer.
El dispositiu creix amb 17 dotacions
Aquest dijous la recerca s'ha intensificat amb 17 dotacions i 40 efectius desplegats sobre el terreny. L'operatiu treballa en zones urbanes, punts probables i àrees muntanyoses de difícil accés. A més dels equips terrestres, continuen participant drons, helicòpters i gossos rastrejadors. L'estratègia passa per ampliar el radi de recerca i cobrir cada racó de la zona.
La dona desapareguda té 71 anys, segons el mitjà citat. La seva absència ha provocat inquietud al municipi, on els veïns segueixen atents les novetats. En poblacions petites, la rutina dels residents és ben coneguda, i qualsevol alteració genera gran preocupació.
Veïns i coneguts s'han ofert a col·laborar aportant informació o detalls que puguin ajudar. Mentrestant, la zona roman sota vigilància dels serveis d'emergència. L'operatiu demostra com de complex resulta localitzar una persona en entorns naturals com la Ribera d'Ebre. Els camins secundaris, els barrancs i la densa vegetació dificulten cada minut de feina.
Per això, els Bombers combinen recursos humans, gossos rastrejadors i mitjans aeris. L'ús de drons ha permès descartar àrees àmplies en poc temps. La prioritat, però, continua sent trobar la dona com més aviat millor.
La investigació continua oberta. Encara que encara no hi ha resultats, la magnitud del desplegament mostra la determinació dels equips de rescat. El poble de Rasquera espera notícies que posin fi a aquesta angoixant recerca.