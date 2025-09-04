Espantós accident frontal en una carretera secundària: tres ferits, un de gravetat

La primera hora del matí ha deixat imatges de tensió i angoixa en un petit vial del Tarragonès. En pocs segons, la normalitat d'una carretera secundària s'ha transformat en un escenari marcat per les sirenes, els vehicles destrossats i els equips d'emergència treballant a contrarellotge per salvar vides.
El sinistre s'ha produït entorn de les 6:35 hores a la carretera TV-2041, a l'altura del municipi de Roda de Berà. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat, dos vehicles han col·lidit frontalment deixant un balanç de tres ferits, un en estat de gravetat.
L'impacte ha estat tan violent que un dels conductors ha quedat atrapat dins del seu cotxe. Els Bombers, que han desplaçat dues dotacions al lloc, han hagut d'excarcerar el ferit perquè pogués rebre assistència mèdica immediata.
Tres ferits i trasllat hospitalari
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha desplegat fins a quatre unitats terrestres per atendre les víctimes al mateix lloc de l'accident. Dos dels ferits, amb lesions de caràcter menys greu, han estat traslladats a l'Hospital de Santa Tecla, a Tarragona.
El ferit de més consideració ha estat evacuat d'urgència a l'Hospital Joan XXIII, centre de referència per a casos greus a la província. Tot i que no han transcendit més detalls sobre el seu estat, fonts mèdiques van confirmar que presentava lesions de gran entitat derivades del fort impacte.
D'altra banda, l'accident ha obligat a tallar completament la TV-2041 en ambdós sentits. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, la via ha romàs tancada durant diverses hores. Ho ha fet mentre es feien les tasques de rescat, neteja i retirada dels vehicles.
La situació ha generat retencions de fins a un quilòmetre en direcció nord, cosa que ha complicat notablement la mobilitat a la zona a primera hora del matí. Finalment, poc abans de les deu, Trànsit va confirmar que la circulació havia quedat totalment normalitzada després del restabliment de la via.
Intervenció coordinada dels serveis d'emergència
En l'operatiu han participat dues dotacions de Bombers, quatre unitats del SEM i tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, que han regulat el trànsit. La ràpida actuació conjunta ha permès atendre les víctimes amb celeritat i garantir la seguretat de la resta de conductors en una carretera secundària molt transitada per veïns de la comarca.
L'accident d'aquest dijous a Roda de Berà torna a posar de manifest els riscos de circular per vies secundàries. Aquest tipus de carreteres concentren una elevada sinistralitat a causa de les seves característiques: carrils estrets, visibilitat reduïda i més probabilitat de xocs frontals.