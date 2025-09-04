Preocupación en una ciudad: 17 dotaciones de Bomberos buscan a una mujer desaparecida

La calma habitual de un pequeño municipio de la Ribera d’Ebre se vio alterada por un suceso inesperado. Lo que parecía un paseo cotidiano terminó por convertirse en una búsqueda contrarreloj que mantiene en vilo a vecinos y autoridades.

Una alerta recibida el miércoles por la tarde

El aviso llegó a los Bombers de la Generalitat a las 16:17 horas del miércoles. Una mujer había salido a caminar por la mañana y no regresó a casa. Su familia, preocupada por la ausencia, dio la voz de alarma. De inmediato se activó un dispositivo inicial con diez dotaciones terrestres y un helicóptero. También se incorporaron los equipos GRAE y el grupo canino GRCR. El primer rastreo se centró en caminos cercanos al municipio y en la carretera TV-3022, que une Rasquera con El Perelló, tal y como ha explicado el Diari de Tarragona.

Las primeras horas de búsqueda incluyeron también un helicóptero del MAER con base en Sabadell y un dron especializado. Desde el aire se examinaron varias zonas, aunque no se hallaron pistas claras. Los equipos terrestres recorrieron sendas rurales y puntos de difícil acceso. La combinación de medios permitió descartar varios escenarios antes de que cayera la noche, pero la mujer no apareció.

El dispositivo crece con 17 dotaciones

Este jueves la búsqueda se ha intensificado con 17 dotaciones y 40 efectivos desplegados sobre el terreno. El operativo trabaja en zonas urbanas, puntos probables y áreas montañosas de difícil acceso. Además de los equipos terrestres, continúan participando drones, helicópteros y perros rastreadores. La estrategia pasa por ampliar el radio de búsqueda y cubrir cada rincón de la zona.

La mujer desaparecida tiene 71 años, según el medio citado. Su ausencia ha provocado inquietud en el municipio, donde los vecinos siguen atentos las novedades. En poblaciones pequeñas, la rutina de los residentes es bien conocida, y cualquier alteración genera gran preocupación.

Vecinos y allegados se han ofrecido a colaborar aportando información o detalles que puedan ayudar. Mientras tanto, la zona permanece bajo vigilancia de los servicios de emergencia. El operativo demuestra lo complejo que resulta localizar a una persona en entornos naturales como la Ribera d’Ebre. Los caminos secundarios, los barrancos y la densa vegetación complican cada minuto de trabajo.

Por ello, los Bombers combinan recursos humanos, perros rastreadores y medios aéreos. El uso de drones ha permitido descartar áreas amplias en poco tiempo. La prioridad, no obstante, sigue siendo encontrar a la mujer cuanto antes.

La investigación continúa abierta. Aunque todavía no hay resultados, la magnitud del despliegue muestra la determinación de los equipos de rescate. El pueblo de Rasquera espera noticias que pongan fin a esta angustiosa búsqueda.