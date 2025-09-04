Apareix el cadàver d'una dona davant d'una església

La sorpresa i la consternació s'apoderaren dels veïns d'un municipi del Maresme durant el matí d'aquest dimarts. El que havia de ser una jornada tranquil·la es convertí en un escenari inesperat marcat per un fort desplegament policial i sanitari davant d'un temple molt concorregut de la localitat.
Troballa davant de l'església de Sant Joan a Montgat
Segons ha informat El Periódico citant fonts dels Mossos d'Esquadra, el cos sense vida d'una dona va ser localitzat a l'exterior de l'església de Sant Joan, a Montgat. L'avís es rebé cap a les 10:30 hores i, en pocs minuts, patrulles dels Mossos i de la Policia Local arribaren al lloc.
També hi acudí una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), tot i que els professionals sanitaris únicament pogueren certificar la defunció. La troballa va generar un gran rebombori entre els veïns, molts d'ells sorpresos en trobar-se amb un operatiu d'aquesta magnitud en un espai central de la seva localitat.
Una víctima sense identificar
Les primeres comprovacions realitzades pels agents van revelar que la dona no portava documentació entre les seves pertinences. Per aquesta raó, al llarg del matí no es va poder confirmar oficialment la seva identitat, un aspecte que s'espera aclarir els pròxims dies. La Unitat d'Investigació de la Comissaria de Premià de Mar s'ha fet càrrec del cas, amb el doble objectiu d'identificar la víctima i també d'aclarir les circumstàncies de la defunció.
Tot i que en un primer examen no es van trobar signes evidents de violència, els investigadors mantenen obertes totes les hipòtesis. Una de les principals línies de treball, segons indiquen fonts policials a El Periódico, és que la dona pogués haver caigut des d'una zona elevada del mateix recinte. O d'un edifici contigu.
L'església de Sant Joan es troba molt a prop de la carretera N-II i, a la part del darrere del temple, només un petit mur separa la via del pati interior. Aquesta diferència de nivell explicaria que la víctima pogués haver caigut des del carrer fins a l'espai on finalment fou trobada. Tanmateix, seran els resultats de l'autòpsia els que determinaran la causa definitiva de la defunció.
Commoció veïnal a Montgat
L'aparició del cadàver davant d'un espai de referència com l'església de Sant Joan va provocar gran consternació entre els habitants de la ciutat de Montgat. Durant diverses hores, la plaça romangué acordonada mentre es feien les diligències judicials i policials, fet que atragué l'atenció de nombrosos curiosos.
Alguns veïns assenyalaren que mai no havien presenciat un succés d'aquesta magnitud en aquesta zona i mostraren preocupació per la manca d'informació clara en els primers moments. La imatge d'agents, sanitaris i forenses treballant davant la porta del temple quedarà gravada a la memòria de molts residents.
Per ara, els Mossos mantenen totes les opcions obertes. L'autòpsia que es practicarà en les pròximes hores serà clau per aclarir tant la causa de la mort com el possible origen de la troballa. Mentrestant, la investigació se centra a identificar la víctima i a recollir testimonis o imatges que permetin reconstruir els seus últims moviments.