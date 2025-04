El poble català que es va arremangar per acollir gairebé 600 passatgers d'un tren

per Iker Silvosa

Enmig del caos i la confusió provocats per l'apagada elèctrica massiva que va afectar Espanya i Portugal, van sorgir històries commovedores de solidaritat i ajuda mútua. Una de les més emotives va ocórrer en una petita localitat catalana que es va convertir inesperadament en refugi per a centenars de viatgers.

Nit improvisada a El Albi

La tranquil·litat habitual del petit poble d'El Albi, situat a 40 quilòmetres de Lleida i a més de 100 de Barcelona, es va veure interrompuda de forma sobtada quan gairebé 600 passatgers d'un tren Avlo que cobria la ruta entre Madrid i Barcelona van quedar atrapats a les vies a causa de l'apagada. Després de més de sis hores d'espera dins dels vagons, sense rebre informació clara sobre el que succeïa, els passatgers van haver de caminar o ser assistits pels propis veïns del poble per arribar al poliesportiu municipal.

Carolina Gili, periodista enviada per TV3 al lloc dels fets, va relatar com els habitants del municipi van reaccionar amb rapidesa i solidaritat davant l'emergència. La cooperativa local va obrir les seves portes fora d'horari per proporcionar menjar i beguda als viatgers, mentre que l'ajuntament va acondicionar el pavelló esportiu amb lliteres perquè poguessin descansar durant la nit.

Solidaritat davant la desinformació

Un dels majors problemes denunciats pels passatgers va ser la manca total d'informació oficial. Segons l'alcaldessa del poble, cap organisme oficial, ni la Generalitat ni altres serveis d'emergència, havien proporcionat indicacions clares en les primeres hores de la crisi. Aquesta manca de comunicació va agreujar la situació, obligant el municipi, que compta amb només uns 700 habitants, a duplicar la seva població en qüestió d'hores sense tenir els recursos necessaris per a això.

De fet, la demanda extraordinària d'aigua provocada per l'arribada massiva de persones va fer que els dipòsits locals es buidessin completament. Malgrat aquesta adversitat, els veïns van continuar col·laborant activament per garantir que ningú es quedés sense atenció bàsica.

Problemes continuats al matí següent

Encara que les autoritats van prometre enviar autobusos a primera hora del dia següent, o sigui avui, per traslladar els passatgers fins a Barcelona, aquests vehicles no van arribar a temps, generant una nova onada d'indignació entre els afectats. Alguns passatgers, desesperats per arribar als seus destins, van decidir trucar taxis des de Lleida i pagar-los de les seves pròpies butxaques.

Entre els afectats hi havia casos especialment urgents: persones que havien de prendre creuers cap al Pacífic, corredors que tornaven de la Marató de Madrid amb destinació a Alsàcia, turistes provinents de Washington totalment desconcertats per la situació i fins i tot algú que havia d'assistir a un judici a Barcelona.

L'episodi viscut a El Albi durant l'apagada és un testimoni clar de com la solidaritat ciutadana pot marcar la diferència en situacions de crisi. Malgrat la desorganització institucional i la manca de previsió oficial, els veïns van saber reaccionar amb rapidesa, eficàcia i una generositat que ha estat reconeguda i agraïda profundament per tots els passatgers.