Anunci urgent de Caixabank i el Banc Sabadell després de l'apagada

per Iker Silvosa

L'apagada històrica que va afectar ahir tota Espanya i Portugal va posar en escac no només les infraestructures essencials com el transport i la comunicació, sinó també el sistema financer i bancari. Una de les situacions més complicades que es van viure durant la jornada va ser la impossibilitat de realitzar pagaments amb targeta en molts establiments, obligant milions de persones a recórrer a l'efectiu, cosa que va agafar per sorpresa molts ciutadans.

Caixabank restableix la normalitat ràpidament

En resposta als inconvenients experimentats durant l'apagada, Caixabank ha emès un comunicat urgent per tranquil·litzar els seus clients, assegurant que tots els seus serveis de pagaments i operacions bancàries ja es troben funcionant amb absoluta normalitat. Des de primeres hores del dimarts, segons l'entitat, tant les oficines com els caixers automàtics es troben operatius gairebé en la seva totalitat.

A més, Caixabank ha informat que els canals digitals, incloent-hi la seva pàgina web i l'aplicació mòbil, han estat disponibles sense incidències destacades. Això significa que els clients han pogut realitzar les seves operacions quotidianes com transferències o pagaments en línia sense interrupcions, malgrat l'escenari complex derivat de l'apagada.

| Arthon Meekodong

Banc Sabadell recupera l'operativitat de forma progressiva

Per la seva banda, el Banc Sabadell també ha realitzat un anunci per informar els seus clients que la recuperació de l'operativitat a les seves oficines i caixers estava avançant de forma progressiva. Encara que el banc ha garantit que la majoria de les seves sucursals i caixers es troben ja plenament operatius, ha advertit que podria prendre algunes hores més completar aquest procés a tot el territori.

El Banc Sabadell també ha detallat que els seus treballadors havien pogut acudir als seus centres laborals amb normalitat, gràcies a l'ús de grups electrògens als edificis corporatius, cosa que ha permès mantenir els processos operatius i la connectivitat a sucursals. Igual que Caixabank, l'entitat ha afirmat no haver registrat problemes significatius durant les últimes hores i ha assegurat que els seus canals digitals han romàs actius i funcionals.

| ACN

Lliçons apreses de l'apagada

Aquest episodi ha revelat una vegada més la vulnerabilitat del sistema financer davant interrupcions massives del subministrament elèctric. La dependència generalitzada de mitjans electrònics de pagament posa en evidència la necessitat de garantir l'accés a l'efectiu en moments d'emergència i crisi. Durant l'apagada, molts ciutadans es van trobar en dificultats en no disposar d'efectiu suficient, situació que planteja la necessitat de mesures preventives per part de les institucions bancàries i de les autoritats.

Els anuncis de Caixabank i del Banc Sabadell representen esforços clau per restablir la confiança dels consumidors després d'una jornada marcada per la incertesa i les dificultats operatives. Aquest incident també subratlla la importància de comptar amb protocols sòlids per minimitzar l'impacte de futures emergències similars, garantint així l'estabilitat financera i la tranquil·litat dels ciutadans.