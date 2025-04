Plou sobre mullat a l'AP-7: Segon accident del dia al mateix punt

L'autopista AP-7 torna a protagonitzar titulars de trànsit aquest dimecres, aquesta vegada amb un segon incident que agreuja la situació en un dels seus punts més conflictius. Gairebé una hora després que les autoritats haguessin aconseguit restablir la normalitat després d'un primer accident en el mateix tram, la via s'ha vist novament afectada per un altre sinistre que complica encara més la circulació.

Nou accident a La Roca: cues quilomètriques

Al voltant de les 10:30 hores del matí, quan el trànsit semblava estar recuperant a poc a poc la seva fluïdesa després de la reobertura completa dels carrils a les 9:15 hores, un nou accident s'ha produït a prop de La Roca del Vallès, en direcció sud cap a Tarragona. Aquest segon sinistre ha obligat novament les autoritats a restringir la circulació, deixant únicament un carril obert al trànsit vehicular.

Segons el Servei Català de Trànsit, aquesta situació ha provocat la formació immediata de retencions superiors als tres quilòmetres. Les imatges facilitades per les càmeres de trànsit mostren clarament la congestió, amb vehicles circulant molt lentament i generant un panorama complicat tant per a conductors particulars com per a professionals del transport que es desplacen habitualment per aquesta autopista.

| Google Imagenes

Incidència rere incidència a l'AP-7

Aquest nou incident se suma al primer ocorregut a la mateixa zona en les primeres hores del matí, quan un carril va quedar tallat a causa d'un altre accident. En aquella ocasió, els equips d'emergències van aconseguir restablir completament la circulació abans de les 9:15 hores, encara que persistia certa lentitud.

El fet que s'hagi produït un altre accident tan poc temps després posa de manifest la delicada situació en què es troba aquesta via, especialment en dies laborables on el flux vehicular és intens. La recurrència d'incidents en trams concrets com aquest genera interrogants sobre possibles deficiències en la infraestructura o la necessitat urgent de millores en la senyalització o la vigilància.

La situació actual implica importants retards per als usuaris habituals de l'autopista AP-7. Les autoritats han reiterat les seves recomanacions als conductors perquè s'informin abans d'emprendre els seus desplaçaments i, si és possible, considerin rutes alternatives per evitar quedar atrapats en llargs embussos.

Aquest segon incident del dia reforça la percepció ciutadana sobre la vulnerabilitat del trànsit en vies tan transitades com l'AP-7. A més, subratlla la importància crítica d'adoptar mesures preventives més eficaces que redueixin el risc d'accidents consecutius en punts clau, que no només afecten la mobilitat sinó també la seguretat viària.

Aquesta jornada d'accidents repetits a l'AP-7 ha de servir com a advertència per a autoritats i usuaris. Urgeix una revisió exhaustiva i accions concretes per minimitzar aquests riscos, garantint així desplaçaments més segurs i fluids en una autopista vital per a la mobilitat a Catalunya.