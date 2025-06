El piròman de 56 anys que aterroritza un poble català

No és el primer cop que la tranquil·litat d'una comunitat es veu alterada per una successió d'incendis provocats. Tanmateix, poques vegades un únic individu aconsegueix mantenir en suspens tot un poble, immers en la incertesa i la por que, en qualsevol moment, un nou foc ho canviï tot. Així ha passat les darreres setmanes, on la sensació d'inseguretat ha anat creixent de manera silenciosa entre els veïns

Nit de foc i alarma

La matinada de diumenge va ser especialment tensa per als habitants de la localitat catalana de la Bisbal d'Empordà, que ha vist alterada la seva rutina per una sèrie de fets inquietants. Cap a les quatre de la matinada, la calma habitual es va trencar quan un incendi va devorar completament una illa de contenidors situada en una plaça cèntrica.

Les flames es van propagar ràpidament, afectant la façana d'un edifici proper i despertant diversos residents, que van presenciar la intervenció urgent dels Bombers. Malgrat l'ensurt, no es van registrar ferits ni danys estructurals greus, però la por es va apoderar del veïnat

| @bomberscat, XCatalunya, fotogigi85

La ràpida actuació dels serveis d'emergència va evitar conseqüències majors, però la petjada de l'incendi va quedar gravada a les parets i a la memòria de qui va haver de ser evacuat de casa seva de manera preventiva. Fonts municipals han confirmat que l'incendi va ser intencionat, i que l'autor material va ser vist fugint del lloc poc després d'iniciar-se el foc

Un vell conegut de la policia

El que més preocupa als veïns i a les autoritats és que el sospitós no era un desconegut. Segons fonts policials, l'home arrestat la mateixa matinada de diumenge és el mateix individu que, a principis de maig, ja havia estat detingut per provocar un altre incendi al mateix municipi, concretament al carrer Eusebi Diaz-Costa

Es tracta d'un home de 56 anys, conegut per la seva situació d'exclusió social i que els darrers mesos havia ocupat una antiga fàbrica abandonada en molt males condicions, sense aigua corrent ni electricitat

La detenció es va produir a pocs carrers del darrer focus de l'incendi, en el moment en què el sospitós, armat amb diversos encenedors, intentava calar foc a una altra bateria de contenidors. Aquesta ràpida intervenció de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra va permetre evitar un nou desastre i tranquil·litzar, en part, els veïns

L'home ha estat traslladat a dependències policials, i s'espera que en les pròximes hores passi a disposició judicial. Cal recordar que la seva situació legal és delicada: la recent decisió d'una jutgessa de permetre-li continuar ocupant la fàbrica ha generat controvèrsia entre els propietaris de l'immoble i part del veïnat, que tem nous incidents si no es prenen mesures contundents

| Govern

Amenaça que es repeteix

No és el primer cop que la localitat afronta episodis d'aquest tipus. Els darrers mesos, els serveis d'emergència han hagut de respondre a diversos avisos per focs provocats en diferents punts del municipi. Tot i que no tots han tingut la mateixa gravetat, la reiteració dels fets ha augmentat la preocupació per la seguretat i ha fet que alguns veïns comencin a organitzar-se per alertar davant qualsevol conducta sospitosa

A més, la sensació de vulnerabilitat s'ha vist agreujada pel fet que el presumpte piròman resideix de manera irregular en un espai ruïnós, cosa que dificulta el control i la prevenció de nous incidents. La convivència, ja de per si complicada per l'ocupació, s'ha tornat insostenible per a molts habitants de la zona

La resposta del municipi i el futur immediat

Després del darrer episodi, l'Ajuntament ha assegurat que reforçarà la vigilància a les zones més conflictives i que està treballant conjuntament amb els cossos de seguretat per garantir la tranquil·litat dels ciutadans. També s'ha demanat col·laboració als veïns perquè notifiquin qualsevol comportament anòmal que pugui servir d'ajuda en la prevenció de futurs incidents

A nivell social, la situació obre un debat sobre l'exclusió social, l'ocupació d'espais en desús i la gestió de persones en situació de vulnerabilitat que, per diferents circumstàncies, acaben generant situacions de risc per a la col·lectivitat

La detenció del presumpte piròman suposa, de moment, un respir per a la localitat. Tanmateix, l'experiència recent demostra que el repte de la convivència i la seguretat ciutadana continua sent un assumpte pendent que, tard o d'hora, caldrà abordar amb solucions més profundes i eficaces