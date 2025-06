Set ferits en una baralla amb ganivets entre dominicans i equatorians: Mossos investiguen

Quan la nit cau i els carrers s'esvaeixen, la calma pot trencar-se en qüestió de segons. Això és el que va passar la passada matinada, en un episodi que ha deixat la ciutadania en suspens i les forces policials mobilitzades davant la gravetat dels fets.

Un enfrontament que deixa empremta

Els primers compassos de diumenge es van veure sacsejats per una violenta baralla en què dos grups, vinculats a comunitats d'origen sud-americà, es van enfrontar amb armes blanques. El succés va tenir lloc al voltant de les 2:45 de la matinada a Sabadell i, segons fonts policials, tot va esclatar en plena via pública, en una zona de polígons industrials.

L'escenari, lluny del bullici habitual de la ciutat, es va transformar en un camp de batalla en qüestió de minuts.

| ACN

Els serveis d'emergència van rebre l'alerta poc després que esclatés la baralla. La primera patrulla a arribar va ser la de la Policia Local, que va trobar una escena caòtica: set persones ferides, una d'elles en estat greu i les altres amb lesions de caràcter lleu. Tots els ferits, segons la informació recollida, són de nacionalitat equatoriana.

La ràpida intervenció del Sistema d'Emergències Mèdiques va permetre estabilitzar el ferit més greu, que va ser traslladat d'urgència a l'Hospital Parc Taulí. La resta d'afectats va ser atesa al lloc pels sanitaris i no va ser necessari el trasllat hospitalari en el seu cas.

El focus de la investigació: dos col·lectius en conflicte

Fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat que la investigació apunta a un enfrontament entre individus de nacionalitat dominicana i equatoriana. Tot i que tots els ferits són equatorians, els testimonis recollits al lloc assenyalen un grup d'origen dominicà com a autors materials de l'agressió. Una dada que alguns mitjans oculten. D'altres, com el Caso, sí que ho publiquen.

| Canva

Els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació exhaustiva per esclarir tant les causes de l'enfrontament com la identificació dels agressors. Segons expliquen, s'estan revisant càmeres de seguretat, recollint informació de testimonis i contrastant dades amb les víctimes. La policia autonòmica catalana estreny el cercle sobre els possibles responsables, a qui se'ls podrien imputar delictes de lesions i participació en una baralla tumultuària.

Violència a l'entorn urbà: antecedents i preocupació

No és la primera vegada que la violència de grups organitzats salta a l'actualitat a la zona. Fa tot just uns dies, les forces de seguretat ja van detenir a la mateixa localitat un ciutadà dominicà, presumptament vinculat a la banda llatina dels Trinitarios i reclamat per un crim comès a Londres. Aquest tipus d'incidents aviven la preocupació social i el debat sobre la presència de bandes organitzades a l'àrea metropolitana, un fenomen que, tot i que minoritari, té una capacitat real per desestabilitzar la convivència.

La baralla d'aquesta matinada recorda altres episodis similars viscuts recentment, en què la rivalitat entre col·lectius de diferents nacionalitats ha desembocat en greus aldarulls. La combinació d'armes blanques i disputes territorials converteix cada incident en un potencial drama amb conseqüències imprevisibles.