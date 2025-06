Primera mort del 2025 en una platja catalana: Succeeix de nit

per Mireia Puig

Un home ha mort mentre es banyava a la punta d'en Toni de Begur (Baix Empordà), situada a prop de la cala de Sa Riera. Segons informen els Bombers, l'avís de la seva desaparició es va rebre aquest dissabte al voltant de les set de la tarda. Ho va alertar un grup de 60 excursionistes, que feia el camí de ronda des de Sa Tuna fins a la platja de Pals i trobava a faltar un dels seus membres.

El dispositiu de recerca va detectar les seves pertinences, que van permetre acotar la recerca. Gairebé a dos quarts d'onze de la nit, el GRAE subaquàtic dels Bombers va localitzar la víctima a tres metres de profunditat, que va ser treta del mar sense possibilitats de salvar-li la vida.

Després de rebre l'avís que un home havia desaparegut a Begur, es van mobilitzar fins a nou dotacions dels Bombers: efectius terrestres del parc de la Pera; del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) Muntanya des d'Olot i Cerdanyola amb els submarinistes del GRAE Subaquàtic; l'helicòpter del GRAE i efectius del Grup Operatiu de Suport (GROS), en previsió que calgués infraestructura de comandament per a la recerca nocturna.

Bombers de la Generalitat, juntament amb efectius policials, van iniciar la recerca per terra i aire seguint el perfil del camí de ronda, que en aquest tram presenta punts on hi ha perill de caure al mar.

Van ser els efectius del GRAE de l'helicòpter qui van detectar, quan faltaven pocs minuts per a les nou, unes pertinences que algú havia deixat a la punta d'en Toni, poc abans d'arribar a la cala de Sa Riera en direcció nord.

La recerca subaquàtica es va emprendre poc després que l'helicòpter deixés el personal a terra i es constatés, per la documentació present a la motxilla, que les pertinences eren de l'home desaparegut. Tot apuntava que havia entrat a banyar-se i no n'havia sortit, cosa que va confirmar la trucada d'un ciutadà al 112.

Sota la coordinació de Salvament Marítim i en col·laboració amb la Guàrdia Civil, que va posar una embarcació a disposició del GRAE Subaquàtic, es va iniciar una recerca amb tècniques d'immersió nocturna i, gairebé a dos quarts d'onze de la nit, el GRAE Subaquàtic va localitzar la víctima sense vida a tres metres de profunditat.

Sota supervisió policial per part de la Guàrdia Civil, es va hissar el cos i es va traslladar al port de l’Estartit, on els agents estatals es van fer càrrec de les diligències judicials.

Els Mossos d'Esquadra van participar en l'operatiu de recerca, amb tres dotacions terrestres i dues marítimes, així com les policies locals de Begur i Pals (Baix Empordà).