Una persona ferida de gravetat després del brutal incendi d'un camió

La tarda d'ahir es va veure marcada per un incident de gran espectacularitat als voltants d'Agullana (Alt Empordà). Un camió va patir un intens incendi a la seva caixa, obligant els Bombers de la Generalitat a desplaçar-se amb fins a sis dotacions per extingir les flames i assegurar que no quedessin focus actius a la zona. L'avís, rebut al telèfon d'emergències 112 al voltant de les 20:05 h, va alertar sobre un vehicle envoltat en flames i una gran fumera que es percebia a diversos metres de distància.

Segons la informació proporcionada pel cos de bombers, en arribar al lloc es van trobar amb un camió estacionat al costat d'un descampat, la caixa del qual es trobava en combustió. Les flames generaven un intens focus de calor i produïen gran quantitat de fum negre, cosa que plantejava un perill immediat tant per a la integritat del vehicle com per als possibles testimonis i conductors que transitésin a prop. En aquells primers moments, la prioritat va consistir a aïllar la zona, valorar el tipus de mercaderia que pogués transportar el camió i, sobretot, comprovar si hi havia alguna persona atrapada.

Les dotacions de bombers van actuar amb rapidesa per extingir el foc a base d'aigua i escuma, les eines més indicades per tallar el subministrament d'oxigen a les flames i mitigar el risc que la combustió es propagués a altres elements propers, com la vegetació, estructures o vehicles a les immediacions. A causa de la magnitud de les flames, es va haver de revisar acuradament tot el perímetre del camió i els voltants, per assegurar-se que cap focus quedés latent ni existissin brases que poguessin revifar el foc.

Una persona ferida

Malgrat l'aparatositat de l'incendi, no s'ha informat de danys materials més enllà dels ocasionats al propi camió. No obstant això, una persona va resultar ferida durant el succés i va haver de ser atesa per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Van comprovar el seu estat de salut in situ per valorar l'abast de les lesions, presumiblement derivades de la inhalació de fum o d'un contacte amb materials a alta temperatura. Els serveis sanitaris han informat més tard que el ferit ha hagut de ser traslladat en estat greu a l'Hospital M.Broggi.

Encara que les tasques d'extinció van concloure sense més complicacions, els Bombers de la Generalitat van insistir en la necessitat de mantenir una vigilància posterior i procedir a la verificació dels “punts calents”. De moment, les causes que van originar les flames romanen sota investigació.