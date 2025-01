Creix el caos als carrers: Un marroquí fereix un policia després de robar en una botiga

La inseguretat ciutadana sembla anar en augment, tal com denuncien diversos cossos policials i com reflecteixen les últimes informacions publicades per ElCaso.cat. I ja no només la població civil és l'afectada pels constants actes vandàlics i la violència dels que els orquestren, sinó que fins i tot els agents de la Policia s'han tornat en víctimes potencials. I és que aquests criminals ja no temen res, ni tan sols l'autoritat.

L'últim episodi s'ha registrat aquesta matinada a Sant Vicenç de Montalt (Maresme), quan un home de nacionalitat marroquina va ferir un agent dels Mossos d'Esquadra durant un intent de detenció, després d'una persecució i un accident que, segons les primeres hipòtesis, estaria relacionat amb un robatori a Sabadell.

D'acord amb la informació facilitada per ElCaso.cat, els fets van ocórrer al voltant de les 03:30 de la matinada. Una patrulla dels Mossos d'Esquadra va detectar un Audi A3 que circulava per la carretera N-II en sentit contrari, intentant esquivar la policia amb maniobres perilloses. En veure's acorralat, el conductor hauria intentat envestir el vehicle policial per fugir. Finalment, l'automòbil va acabar estavellant-se contra el mobiliari urbà, forçant els seus dos ocupants a fugir a peu.

La persecució va continuar per la via fèrria i, posteriorment, es va endinsar en una zona de platja, encara en el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt. Va ser en aquesta àrea on els agents van aconseguir interceptar un dels ocupants del cotxe. No obstant això, el detingut va oposar una forta resistència, arribant a agredir un dels Mossos amb un cop a la cara que li va provocar una ferida notable al llavi. L'agressor, segons les mateixes fonts, és un home de nacionalitat marroquina que compta amb 22 antecedents policials per diversos delictes, per la qual cosa ha estat arrestat per diversos càrrecs, entre ells atemptat contra l'autoritat.

Durant la inspecció de l'Audi A3 abandonat, els policies van descobrir guants, restes d'una caixa registradora i diverses monedes; tot això presumptament obtingut en un robatori recent, suposadament comès en un establiment comercial de Sabadell. Arran d'això, la investigació passarà a mans de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Sabadell, que tractarà de determinar la procedència exacta dels béns robats i si aquest individu podria estar vinculat amb altres fets delictius a la regió metropolitana nord.

| ACN

Un context de creixent inseguretat

Des de la perspectiva dels Mossos d'Esquadra, la sensació que la violència al carrer va a més s'ha vist reforçada pels incidents ocorreguts en els últims dies. Sempre segons dades recopilades per ElCaso.cat, dos agents van resultar ferits recentment a Tarragona durant diverses intervencions, i només la setmana passada es van registrar altres episodis d'alta perillositat a Barcelona i Santa Coloma de Gramenet, on dos membres de la policia municipal van patir lesions en una persecució d'un automòbil que es va donar a la fuga.

A Tarragona, tal com va avançar el mateix mitjà, un agent de paisà dels Mossos va acabar ferit en intentar detenir quatre joves magrebins de nacionalitat francesa que circulaven amb 160.000 euros en un turisme. Així mateix, la capital catalana va ser escenari d'un altre incident quan uns delinqüents van intentar fugir en un Range Rover de gran cilindrada després d'un intent de robatori en un estanc.