Perd el control del vehicle i acaba morint: Tragèdia a la L-702

El drama va planar aquest dijous al vespre sobre una carretera tranquil·la de Catalunya, deixant una xifra més en una estadística que no para de créixer i una família marcada per sempre. Un accident sobtat, que encara desconcerta els investigadors, va convertir un trajecte quotidià en un desenllaç tràgic, demostrant de nou la fragilitat que pot tenir qualsevol desplaçament per carretera.

Un accident a la L-702 commociona la comarca

La tragèdia es va desencadenar al quilòmetre 11,5 de la carretera L-702, una via secundària que serpenteja entre camps i petits municipis del Segrià. L'accident va tenir lloc en terme municipal de Puigverd de Lleida, en direcció a Artesa de Segre, just quan faltaven pocs minuts per a les vuit del vespre.

Segons ha confirmat el Servei Català de Trànsit, el conductor, un home que viatjava sol, va perdre el control del vehicle per causes que encara s'estan investigant i va acabar sortint de la carretera.

| SEM

La trucada d'alerta va mobilitzar en qüestió de minuts els serveis d'emergència. Tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar ràpidament fins al lloc dels fets. Tot i la rapidesa en la resposta, els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida del conductor, que va morir a l'acte a causa de la gravetat de l'impacte.

Investigació oberta per esclarir les causes

A hores d'ara, els Mossos d'Esquadra continuen treballant per aclarir què va provocar la sortida de via mortal. Entre les hipòtesis es consideren factors com l'estat de l'asfalt, una possible distracció o una indisposició sobtada del conductor, tot i que cap línia està descartada.

Les autoritats insisteixen que la col·laboració ciutadana pot ser fonamental per entendre què ha passat, per això es demana a qualsevol testimoni de l'accident que aporti informació que ajudi a reconstruir els instants previs al sinistre.

| ACN

Aquest tipus d'accidents en vies secundàries, on la circulació sol ser menys densa però la velocitat pot resultar elevada, es repeteixen amb una freqüència preocupant a la xarxa viària catalana. El tram on es va produir el fatal desenllaç és conegut a la zona per les seves corbes i la poca il·luminació al caure el vespre, cosa que incrementa el risc de pèrdua de control, especialment quan les condicions meteorològiques no són òptimes.

Una xifra de víctimes que no para de créixer

Amb aquest tràgic accident, ja són 71 les persones que han perdut la vida a les carreteres de Catalunya en el que portem d'any. Es tracta d'una estadística que manté en alerta les autoritats, ja que cada nova víctima representa no només un drama individual, sinó també una crida d'atenció sobre la necessitat d'extremar les precaucions en la conducció.

Des dels organismes de trànsit i seguretat es recorda de manera constant la importància de respectar els límits de velocitat, evitar distraccions i no abaixar la guàrdia, ni tan sols en trajectes curts o per carreteres conegudes. Les campanyes de conscienciació incideixen especialment en l'ús del cinturó de seguretat i en l'atenció constant al volant, factors que poden marcar la diferència entre un ensurt i una tragèdia.