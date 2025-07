Incendi brutal al costat d’un garden

Les imatges han generat una gran inquietud a les xarxes socials, on el cel s'omple de tons ataronjats i el fum s'alça a l'horitzó com un advertiment silenciós. Aquesta tarda, un succés ha obligat a actuar de seguida els serveis d'emergència, mobilitzant nombroses dotacions i generant preocupació entre els veïns i aquells que transitaven per la zona.

L'avenç del foc i la resposta ràpida dels serveis d'emergència

A primera hora de la tarda, les alarmes han saltat davant l'aparició d'un incendi en una zona de camps de conreu situada al Pla del Bonaire, al costat d'un conegut garden center. La densa columna de fum era visible fins i tot des de municipis propers com Castellar del Vallès, cosa que ràpidament ha disparat les alertes tant a la població com entre els responsables de seguretat.

L'avís ha arribat als Bombers de la Generalitat cap a les 15:30 hores, activant un dispositiu extraordinari. Segons fonts consultades, fins a 14 dotacions terrestres i tres mitjans aeris s'han desplaçat a la zona amb l'objectiu de contenir el foc tan aviat com fos possible i evitar que les flames arribessin a infraestructures sensibles o zones habitades.

| ACN

D'entre els equips desplegats, hi han participat efectius del Parc de Bombers de Castellar del Vallès i bombers de Sant Llorenç Savall, demostrant la importància de la coordinació territorial davant aquest tipus d'emergències.

La situació, que semblava controlada poc després de les cinc de la tarda, s'ha vist agreujada per les fortes ratxes de vent que bufaven a la comarca. Aquestes condicions meteorològiques desfavorables han provocat que les flames revifessin i obliguessin els equips a redoblar els seus esforços per frenar l'avenç de l'incendi.

Conseqüències immediates i tall de carreteres a Matadepera

Com a mesura preventiva i per motius de seguretat, la carretera de Matadepera ha quedat tallada a l'alçada de l'entrada del municipi. Aquesta decisió, adoptada pels cossos de seguretat, pretenia evitar incidents i permetre un accés més ràpid als vehicles d'emergència. El tall ha generat importants retencions i ha alterat la mobilitat de la tarda, afectant tant els residents com aquells que es desplaçaven per la zona en aquell moment.

L'impacte visual de l'incendi, que es podia observar des de diferents punts del Vallès, ha portat molts ciutadans a compartir imatges i vídeos a les xarxes socials - com el publicat per Anti-radar Catalunya - convertint el succés en tema de conversa local i incrementant la sensació d'alarma.

La presència del foc a prop d'àrees d'activitat comercial i agrícola, així com la ràpida expansió de les flames, ha posat en escac la tasca dels bombers, que han destacat la dificultat afegida que suposa actuar sota condicions de vent variable.

El risc dels incendis en camps i la importància de la prevenció

Aquest incendi torna a posar sobre la taula la vulnerabilitat de determinades zones rurals i periurbanes davant fenòmens d'aquest tipus.

| @bomberscat

Les altes temperatures, la sequedat del terreny i els episodis de vent són factors que, en combinació, poden propiciar situacions de risc extrem en qüestió de minuts. Per aquest motiu, des dels cossos d'emergència s'insisteix en la importància d'extremar les precaucions en les activitats agràries i de jardineria, especialment en períodes de risc elevat.

El succés registrat a Matadepera se suma a altres episodis recents que han afectat la comarca, recordant la necessitat de comptar amb protocols d'actuació efectius i de mantenir desbrossades les zones properes a carreteres, habitatges i comerços per evitar que petits focus es converteixin en grans catàstrofes.