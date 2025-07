14 dotacions de bombers intervenen en un nou incendi forestal

per Mireia Puig

En ple període estival, els serveis d'emergència han tornat a mobilitzar-se davant d'un episodi que posa a prova la capacitat de resposta i coordinació dels equips especialitzats. Amb l'alerta per risc d'incendis en el seu punt àlgid, un nou operatiu s'ha desplegat en una zona especialment vulnerable, on la ràpida propagació del foc és una amenaça constant per a l'entorn natural i els veïns.

Un desplegament d'emergència davant l'avanç de les flames

El succés s'ha produït la tarda d'avui 3 de juliol de 2025, quan s'ha rebut un avís sobre la presència d'un incendi de matolls als voltants del Club Egara, al terme municipal de Terrassa.

Segons fonts oficials de Bombers de la Generalitat, un total de 14 dotacions —incloent-hi tres unitats aèries del MAER (Mitjans Aeris d'Emergència i Rescat)— s'han activat de seguida per combatre les flames que s'estenien ràpidament per una superfície de camp sec i matollar.

| Govern

L'actuació dels mitjans aeris ha estat clau per estabilitzar els punts més crítics de l'incendi. Les imatges captades des de l'helicòpter dels bombers mostren la magnitud de l'àrea afectada, amb una extensa taca negra que evidencia l'impacte del foc sobre el terreny.

Des del primer moment, els equips han treballat intensament per frenar l'avanç de l'incendi, aconseguint controlar el cap i el flanc esquerre del front de foc, segons la informació facilitada pels Bombers a través dels seus canals oficials.

El context: un estiu especialment delicat per als incendis forestals

L'incident a Terrassa no és un fet aïllat. L'estiu de 2025 es caracteritza per temperatures especialment elevades i una sequera que ha convertit els camps i zones forestals en autèntics polvorins. Només en les darreres setmanes, diverses comarques catalanes han vist com petits focus es transformaven en incendis importants, obligant a desplegar recursos i a mantenir la vigilància en alerta màxima.

En aquest cas concret, la proximitat de l'incendi a una zona urbana com Terrassa i al reconegut Club Egara ha afegit una preocupació extra. Les columnes de fum han estat visibles des de diferents punts de la ciutat, generant inquietud entre els residents i mobilitzant fins i tot voluntaris i personal del mateix club, que han seguit de prop l'evolució del succés.

L'actuació i estabilització: claus per evitar una tragèdia més gran

Un dels aspectes més destacats de l'actuació ha estat la ràpida estabilització dels principals focus secundaris. Segons detallen els Bombers, en menys d'una hora des de l'activació de l'operatiu, es va aconseguir controlar la situació a les zones més vulnerables.

| @bomberscat

L'ús combinat de mitjans terrestres i aeris va permetre aïllar el cap i el flanc esquerre de l'incendi, detenint l'avanç de les flames cap a zones habitades i agrícoles, i reduint així el risc de danys personals i materials.

El desplegament de 14 dotacions evidencia la gravetat amb què s'afronten aquest tipus de successos, sobretot quan coincideixen altes temperatures, vent i vegetació seca. L'actuació coordinada ha evitat que l'incendi assolís dimensions més grans, tot i que no ha estat possible impedir que una part significativa del terreny hagi quedat calcinada.