Accident a la C-58: 5 quilòmetres de retencions

per Pol Nadal

La tarda d'aquest dijous ha estat marcada per un important col·lapse de trànsit a la C-58, una de les artèries de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta és una de les vies amb més volum de circulació de la demarcació i de Catalunya i, per tant, una de les més complicades de Catalunya. El volum d'accidents és molt important en aquesta zona.

El succés ha tingut lloc en el tram comprès entre la sortida del Nus de la Trinitat i Ripollet, en sentit Sabadell. Un accident produït en hora punta ha obligat inicialment a tancar dos carrils, deixant-ne tan sols un d'operatiu, cosa que ha generat 5 quilòmetres de retencions i ha afectat, a més, vies adjacents com la ronda Litoral i la Pota Nord.

| t_warrior, ACN, XCatalunya

Un accident que col·lapsa l'hora punta

Segons fonts de Trànsit, l'incident s'ha produït a última hora de la tarda, coincidint amb el moment en què molts usuaris tornen a casa o es desplacen per motius laborals. L'elevat volum de vehicles a la zona ha quedat palès des del primer moment, ja que la reducció de carrils ha obligat els agents de trànsit a desviar i reordenar la circulació.

La situació, descrita per diversos conductors com un “embús monumental”, ha pogut veure's reflectida en les imatges difoses per les càmeres de Trànsit, en què un incessant degoteig de llums vermelles mostrava la fila quilomètrica de turismes i camions.

Les primeres tasques dels equips d'emergència han consistit a atendre possibles ferits i retirar les restes del sinistre que poguessin agreujar la circulació. Si bé no s'han donat detalls oficials sobre l'estat dels implicats, no consta l'existència de víctimes de gravetat en les informacions inicials.

| ACN, @mossoscat, Google Maps, XCatalunya

La prioritat dels Mossos d'Esquadra ha estat mantenir la seguretat en una via amb un trànsit dens, de manera que s'ha regulat la velocitat per prevenir col·lisions secundàries mentre es duien a terme les tasques de neteja i restabliment de la calçada.

Afectacions en les vies secundàries

El tancament de dos carrils ha comportat que la C-58 anés més lenta i, de retruc, les carreteres properes se n'han ressentit. En particular, s'han vist afectades la ronda Litoral i la Pota Nord, vies d'alta capacitat amb una gran afluència de vehicles a aquella hora del dia.

La interacció amb la ronda Litoral, que connecta amb altres eixos importants de la conurbació barcelonina, ha estat especialment complicada: amb la C-58 minvada de capacitat, s'ha desviat part del trànsit, ocasionant embussos addicionals en trams que habitualment no presenten tant problema.

Tornada a la normalitat i nova actualització

Segons l'última actualització, poc després de reobrir-se tots els carrils en sentit Sabadell, les retencions s'han anat dissipant de forma paulatina, si bé es mantenien al voltant dels 3 quilòmetres entre el Nus de la Trinitat i Montcada. Tot i així, la circulació ha continuat de forma lenta durant un temps, fins que l'afluència de vehicles s'ha reduït després de l'hora punta de la tarda.

Encara que el trànsit s'ha anat normalitzant, no es descarta que sorgeixin congestions residuals fins que el flux de vehicles recuperi el seu curs habitual.