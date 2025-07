Mor un gos en l'incendi d’un àtic

per Mireia Puig

Un tràgic succés ha commogut aquest matí els veïns d'un tranquil barri, on un incendi aparentment breu ha acabat amb conseqüències fatals per a una mascota. Tot i que l'incident va ser ràpidament controlat, no es va aconseguir evitar la pèrdua d'un gos que es trobava a l'habitatge afectat.

Les autoritats han informat que l'incendi s'ha produït avui al voltant de les nou menys deu del matí en un àtic situat al carrer Doctor Barraquer, al municipi del Vendrell, Baix Penedès. Veïns de la zona van ser els primers a detectar la presència de fum a l'edifici, avisant ràpidament els serveis d'emergència.

Arribada ràpida, però no prou

Segons fonts oficials, tres dotacions de Bombers van acudir immediatament al lloc després de rebre la trucada. En arribar, els agents es van trobar amb una situació poc comuna: el foc ja s'havia extingit de manera espontània. Malgrat l'absència de flames visibles, la inspecció de l'edifici va revelar el trist desenllaç.

| Govern

En entrar a l'immoble per assegurar que no quedessin víctimes atrapades, els bombers van descobrir que a la planta inferior de l'àtic hi jeia el cos sense vida d'un gos. Segons les primeres investigacions, l'animal hauria mort a causa de la inhalació del dens fum generat en els pocs minuts que va durar l'incendi. Aquesta troballa ha causat una profunda consternació entre els veïns, que coneixien i apreciaven l'animal.

Un supervivent inesperat

Tanmateix, l'operatiu de rescat va permetre localitzar una persona que residia al pis superior de l'àtic. Afortunadament, aquest home es trobava en perfecte estat de salut, sense haver patit lesions ni per cremades ni per la inhalació del fum tòxic.

La ràpida dissipació del foc, combinada amb l'efectiva resposta dels serveis d'emergència, va permetre que aquest succés no assolís dimensions encara més dramàtiques.

| @bomberscat, Catlane

Un fenomen preocupant

Aquest tipus d'incidents subratlla la vulnerabilitat de les mascotes en situacions d'emergència domèstica. Tot i que en aquesta ocasió els esforços no van arribar a temps per a l'animal, en molts casos els bombers aconsegueixen salvar la vida de gossos i altres animals de companyia.

Recentment, durant l'última onada de calor a Catalunya, els bombers van protagonitzar diversos rescats que van tenir un resultat més feliç. En destaquen dues intervencions, a Terrassa i L'Hospitalet de Llobregat, on els agents van salvar gossos abandonats en condicions deplorables. En ambdues ocasions, els animals van ser rescatats amb èxit i traslladats posteriorment a centres especialitzats per recuperar-se del maltractament sofert.