Oficial: Es confirma el nombre de morts pel tall de llum

Ahir, una de les majors apagades elèctriques de les últimes dècades va submergir Espanya i Portugal en la incertesa. Milers de ciutadans es van veure atrapats en una situació insòlita: sense llum, sense comunicacions i, en molts casos, sense poder fer front a necessitats bàsiques. El país sencer va viure hores de tensió mentre les autoritats treballaven per restablir el servei. Tanmateix, a mesura que avançaven les hores, van començar a sorgir notícies molt més greus que talls de trànsit o problemes de subministrament: la falta d'electricitat va acabar cobrant-se vides.

En un primer moment, les conseqüències semblaven limitar-se a danys materials i molèsties. Però, lamentablement, l'apagada va derivar en una sèrie de tragèdies personals que han sacsejat l'opinió pública aquest dimarts.

| XCatalunya, ACN

El context de la gran apagada: una crisi energètica inesperada

L'apagada general es va produir el dilluns 28 d'abril de 2025 al llarg de la tarda, afectant de manera simultània àmplies zones d'Espanya i Portugal. Encara que les causes exactes de l'incident encara estan sent investigades, tot apunta a una fallada en el sistema interconnectat que va deixar sense subministrament elèctric milions d'usuaris.

En grans ciutats com Barcelona, Madrid, València o Lisboa, la falta d'electricitat va paralitzar serveis essencials, va col·lapsar la mobilitat urbana i va deixar hospitals, residències de majors i domicilis particulars en situacions d'extrema vulnerabilitat.

L'impacte va ser especialment greu en llars on les persones depenien d'equips elèctrics per a la seva salut, com respiradors o sistemes d'oxigen, i en zones rurals on la dependència de generadors casolans improvisats va augmentar el risc d'accidents.

| ACN

Cinc víctimes mortals confirmades arran de l'apagada

Al llarg del dimarts, les autoritats van confirmar que cinc persones van perdre la vida en diferents punts de l'Estat a conseqüència directa de l'apagada.

A Taboadela, Ourense (Galícia), un matrimoni i el seu fill van ser trobats sense vida al seu habitatge. La Guàrdia Civil investiga si la causa va ser la inhalació de monòxid de carboni procedent de la mala combustió d'un generador que haurien usat davant la falta d'electricitat. La troballa va tenir lloc cap a la una del migdia d'aquest dimarts, després de no haver donat senyals de vida durant hores.

A Alzira, a la Comunitat Valenciana, una dona que depenia d'una màquina d'oxigen va morir al seu domicili. Una familiar va ser qui la va trobar, també al voltant de la una del migdia del dilluns. Encara que els serveis d'emergència van intentar reanimar-la mitjançant maniobres de recuperació cardiopulmonar, no van poder salvar-li la vida.

Per últim, al districte de Carabanchel, a Madrid, un incendi registrat durant l'apagada va deixar una víctima mortal i tretze persones més van resultar intoxicades. Les circumstàncies de l'incendi encara s'investiguen, però la falta d'electricitat i l'ús de fonts alternatives d'il·luminació o calefacció es perfilen com a possibles causes del sinistre.

L'Estat sencer plora avui la pèrdua d'aquestes cinc vides, en un context que, malgrat les múltiples advertències sobre la fragilitat del sistema energètic, demostra que encara queda molt per fer per garantir la seguretat de tots davant incidents d'aquesta magnitud.

Mentre les autoritats investiguen les causes i es busquen responsabilitats, els experts ja demanen que aquesta tragèdia no quedi com un simple incident passatger, sinó com una crida d'atenció urgent per reforçar la preparació davant futures crisis energètiques.