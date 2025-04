Unes obres generen el caos a l'AP-7

El trànsit vehicular s'ha convertit en un autèntic mal de cap aquest matí per a centenars de conductors a Catalunya. En plena hora punta, un inesperat embús ha complicat significativament la mobilitat en una de les vies més transitades del país. Les causes de l'embús, encara que semblen rutinàries, han tingut conseqüències majors a causa de la magnitud del trànsit que suporta aquesta autopista.

Al llarg del matí d'aquest dijous 3 d'abril, una sèrie d'obres han afectat notablement la circulació a l'AP-7. Les actuacions han obligat a tancar un dels carrils, cosa que ha causat importants retencions entre Martorell i Castellví de Rosanes, en sentit sud cap a Tarragona. Les cues de vehicles s'han estès durant diversos quilòmetres, generant un caos viari que ha afectat nombrosos conductors.

| ACN

Segons informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, la restricció al trànsit ha començat al voltant de les 10:00 hores i ha provocat immediatament llargues cues de vehicles. Encara que la circulació s'ha mantingut oberta en els carrils restants, el flux vehicular ha estat lent, generant retards considerables.

Conseqüències per als conductors

L'embús ha afectat especialment persones que es dirigien cap als seus treballs o compromisos importants a Tarragona i altres localitats del sud del territori català. A més, les retencions no només han impactat turismes, sinó també vehicles pesants. Camions i vehicles industrials han quedat atrapats en aquesta situació, agreujant encara més el retard a causa de la seva menor capacitat de maniobra i l'espai addicional que ocupen en les vies afectades.

L'autopista AP-7 és coneguda per ser una de les principals artèries viàries de Catalunya, especialment des que el final dels peatges ha multiplicat el nombre de vehicles que hi circulen diàriament. Aquesta via és particularment sensible a qualsevol tipus d'incidència, ja siguin accidents o treballs puntuals de manteniment, a causa de la seva alta densitat de trànsit.

Al llarg de l'últim any, diverses situacions similars han generat fortes crítiques per part d'usuaris i col·lectius afectats, que exigeixen millors mesures preventives, avisos més clars i ràpids, així com alternatives viàries davant possibles incidències o bloquejos en aquesta via fonamental.

Fins al moment, Trànsit no ha confirmat oficialment quan finalitzaran exactament aquestes obres, ni si seran necessàries més interrupcions o reduccions de carrils en els pròxims dies. No obstant això, han recomanat als conductors informar-se contínuament sobre l'estat de la via abans de desplaçar-se, especialment si el viatge és de llarg recorregut o té horaris específics.