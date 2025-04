Greu incendi en un habitatge: Quatre persones intoxicades

per Iker Silvosa

Un nou incident domèstic ha encès les alarmes durant la passada matinada. Encara que inicialment no van transcendir detalls específics sobre el lloc exacte o les circumstàncies del fet, la magnitud del succés va quedar reflectida clarament en el balanç preliminar: quatre persones intoxicades després d'inhalar gasos tòxics. Aquest tipus d'incidents, tristament freqüents, subratllen la importància d'extremar les precaucions especialment durant les hores nocturnes.

Emergència a L'Escala

Va ser concretament a les 00:53 hores quan els serveis d'emergències del 112 van rebre la trucada alertant d'un possible cas d'intoxicació en un domicili ubicat a la localitat de L'Escala (Girona). Fins al lloc van acudir immediatament dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, preparats per enfrontar-se a qualsevol possible escenari.

| ACN

En arribar a l'immoble, els bombers van trobar quatre persones afectades per la inhalació de gasos. Ràpidament es van dur a terme mesuraments de la qualitat de l'aire, revelant nivells preocupants de CO₂, confirmant així les sospites inicials. Les víctimes van rebre una primera assistència sanitària al lloc abans de ser traslladades al centre hospitalari més proper, on romanen sota observació mèdica.

Actuació ràpida i professional

La intervenció dels bombers va ser clau per evitar una tragèdia encara més gran. En primer lloc, es va procedir a ventilar exhaustivament l'habitatge, assegurant així la renovació de l'aire contaminat i permetent la recuperació progressiva de la normalitat a l'interior de l'immoble. Aquesta acció resulta crucial per impedir que s'acumuli una quantitat perillosa de gasos tòxics que puguin provocar danys irreversibles.

Durant la revisió minuciosa de les instal·lacions domèstiques, els bombers van identificar una caldera com a possible origen de la fuita de gasos que va posar en risc la salut dels habitants de l'habitatge. Seguint estrictament els protocols de seguretat establerts, van procedir immediatament al precintat de la caldera implicada. Així mateix, es va realitzar una exhaustiva comprovació de les bombones de gas situades a l'exterior del domicili per descartar qualsevol altre risc potencial.

Prevenir nous incidents domèstics

Aquest tipus de successos posa de manifest la vulnerabilitat de molts habitatges davant possibles fallades o deficiències en les seves instal·lacions. El monòxid de carboni (CO) i el diòxid de carboni (CO₂) són gasos especialment perillosos, en ser inodors i invisibles, dificultant enormement la seva detecció immediata per part dels afectats.

Les autoritats recorden la importància de revisar periòdicament tots els sistemes de calefacció, especialment en períodes de major ús, com els mesos més freds de l'any. Així mateix, destaquen la utilitat de disposar a les llars de detectors específics de monòxid de carboni, dispositius senzills però altament efectius a l'hora de prevenir intoxicacions potencialment fatals.