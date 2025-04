Cotxe avariat a l'A-2: Gairebé 3 quilòmetres de retencions

El caos va tornar a prendre protagonisme en una de les vies més transitades de l'àrea metropolitana de Barcelona aquest matí, quan centenars de conductors es van veure atrapats en un monumental embús causat per un vehicle avariat. Un contratemps habitual en moltes carreteres catalanes que, una vegada més, va posar a prova la paciència de qui circulava en direcció a la capital catalana en plena hora punta.

Incident a Sant Vicenç dels Horts

L'incident ha tingut lloc aquest matí sobre les 9:00 hores a l'autovia A-2, concretament a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, en direcció Barcelona. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, un turisme ha patit una avaria en ple carril central, obligant els vehicles a esquivar-lo i generant un coll d'ampolla en la circulació.

| ACN

Com a conseqüència immediata, la retenció s'ha estès ràpidament arribant fins als 2,5 quilòmetres des de la localitat de Pallejà, afectant centenars d'automobilistes que es dirigien cap als seus llocs de treball o realitzaven desplaçaments rutinaris a primera hora del dia. Les imatges compartides a les xarxes socials mostren llargues files de cotxes pràcticament immobilitzats, amb un evident impacte sobre la fluïdesa del trànsit a tota la zona.

Ràpida actuació dels serveis d'emergència

La ràpida intervenció dels serveis d'emergència i assistència viària ha estat clau perquè la situació no empitjorés encara més. Agents del Servei Català de Trànsit, juntament amb efectius d'assistència en carretera, han acudit ràpidament al lloc per gestionar la retirada del vehicle avariat, que inicialment ocupava una posició especialment compromesa al centre de l'autovia.

Només set minuts després del primer avís oficial, exactament a les 9:09 hores, el vehicle ha estat retirat amb èxit cap al voral, cosa que ha permès l'alliberament del carril central i la posterior recuperació gradual del trànsit en direcció a Barcelona. Malgrat això, les retencions han persistit durant un temps, a causa del gran volum de vehicles acumulats i a l'efecte acordió habitual en aquest tipus de circumstàncies. De fet, ara mateix continua reportant-se un trànsit intens.

Incidents com aquest són particularment problemàtics en una via com l'A-2, una de les principals artèries que connecten la perifèria amb el centre de Barcelona. Els efectes en cadena són immediats: retards en el transport públic per carretera, major consum de combustible, estrès per als conductors i, en definitiva, una important afectació sobre la vida quotidiana de milers de persones.

Per això, les autoritats recomanen habitualment en aquestes situacions evitar, en la mesura del possible, circular per les vies afectades o buscar rutes alternatives. A més, des de Trànsit aconsellen mantenir una adequada distància de seguretat i prestar especial atenció a l'estat del vehicle abans d'iniciar trajectes prolongats, per prevenir incidents d'aquest tipus.