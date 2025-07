Espectacular incendi en un abocador: Intervenen 4 dotacions de bombers

per Joan Grimal

Un incendi de grans dimensions ha sacsejat aquesta tarda la tranquil·litat de Les Borges Blanques (Lleida), després de declarar-se un foc a l'interior d'una deixalleria (punt net o planta de reciclatge) del municipi. L'avís s'ha rebut a les 15:02 h, moment en què els Bombers de la Generalitat han activat un operatiu d'emergència.

Flames visibles des de diversos punts

Segons han informat fonts del cos de bombers a través del seu compte oficial a les xarxes socials, l'incendi afecta principalment un cúmul d'escombraries i materials reciclables acumulats a l'interior del recinte. Les flames, alimentades per plàstics, cartons, restes industrials i residus inflamables, han generat una columna de fum visible des de diversos quilòmetres a la rodona, cosa que ha alarmat veïns i vianants de la zona.

El cos de bombers ha intervingut ràpidament amb línies d'aigua i escuma, una tècnica emprada per minimitzar les represàlies del foc, és a dir, evitar que tornin a sorgir flames un cop sufocat el focus principal. Aquesta barreja d'aigua i productes eficaços contra incendis resulta especialment eficaç en incendis on hi ha materials químics.

Riscos ambientals i prevenció

Tot i que de moment no s'han reportat ferits ni intoxicats, els equips d'emergència es mantenen alerta davant possibles complicacions. Un dels principals riscos en incendis com el d'avui és l'alliberament de gasos tòxics derivats de la combustió de plàstics.

A més, l'Ajuntament de Les Borges Blanques ha informat que s'ha activat un dispositiu preventiu per garantir la seguretat a la zona industrial i coordinar possibles evacuacions si fos necessari, tot i que per ara no es contempla aquesta mesura.

L'acumulació temporal d'aquests residus, però, també comporta certs riscos si no s'emmagatzemen i es protegeixen adequadament. En aquesta ocasió, es desconeixen encara les causes del foc, tot i que no es descarta que algun material inflamable o una fallada tècnica hagi pogut provocar la ignició.

Els tècnics de la Generalitat i dels Bombers ja han obert una investigació per determinar l'origen de l'incendi, que en funció de la seva naturalesa podria derivar en sancions o revisions de seguretat a l'empresa gestora de l'abocador.

La feina dels bombers, clau

Gràcies a la ràpida actuació dels equips d'emergència, el foc ha estat contingut a la seva zona inicial, sense que s'hagin produït danys estructurals greus ni hagi afectat habitatges adjacents. El cos de bombers ha recordat la importància de fer un manteniment constant en aquest tipus de centres.

Tot i que l'incendi ja està sota control, les dotacions de bombers continuen treballant per evitar que es torni a propagar, remenant els materials calcinats i aplicant capes d'escuma per sufocar qualsevol possible focus residual. S'espera que l'actuació es prolongui durant diverses hores més fins a assegurar completament l'extinció.

Aquest incident posa de nou sobre la taula la necessitat de reforçar els protocols de seguretat i prevenció en instal·lacions on el risc d'incendi és sempre present. Afortunadament, en aquesta ocasió, l'eficàcia dels serveis d'emergència ha evitat conseqüències majors.