Tragèdia en morir un agent de la Policia Local mentre reparava un cotxe

per Mireia Puig

El que va començar com una tarda qualsevol, dedicada a una tasca aparentment rutinària al garatge de casa seva, es va convertir en un escenari tràgic que ha deixat una ferida profunda a la seva família, els seus companys i tota la comunitat. La fatalitat es va presentar de la manera més silenciosa i implacable, interrompent una carrera prometedora i una vida plena de futur.

El cos sense vida va ser descobert pels seus propis pares, que, després d’intentar contactar amb ell insistentment per telèfon sense obtenir resposta, es van desplaçar al seu domicili plens de preocupació. El funest descobriment va tenir lloc en un habitatge del Poble Nou del Delta, una pedania pertanyent a Amposta (Tarragona).

Eren aproximadament les quatre i vint-i-cinc minuts de la tarda quan l’alerta va arribar als serveis d’emergència, mobilitzant de seguida els Mossos d'Esquadra, diverses dotacions de bombers i unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

| ACN

Un accident fatal al garatge

La víctima, un home de només 33 anys i agent de la Policia Local d’Amposta, es trobava al seu domicili manipulant el seu vehicle particular. Segons les primeres informacions recollides al lloc dels fets i confirmades per fonts policials, el jove estava reparant el seu cotxe elèctric. La principal hipòtesi, a l’espera dels resultats definitius de l’autòpsia i de la investigació oberta pels Mossos d'Esquadra, apunta a una descàrrega elèctrica accidental com a causa de la mort.

L’agent, originari del municipi veí de la Ràpita, hauria patit una electrocució fulminant que li va causar la mort de manera pràcticament instantània. A la seva arribada, els sanitaris del SEM només van poder certificar la seva defunció. La duresa de la situació va obligar a activar un equip de psicòlegs especialitzats per donar suport i consol als familiars, trencats pel dolor davant una pèrdua tan sobtada i incomprensible.

Un agent jove i una carrera truncada

La notícia ha caigut com una gerra d’aigua freda al si de la Policia Local d’Amposta. Segons han explicat fonts del consistori, el difunt era una de les incorporacions més recents al cos de seguretat de la capital del Montsià. La seva mort no només representa una tragèdia personal i familiar, sinó també la pèrdua d’un servidor públic que tot just començava la seva trajectòria professional al municipi.

| Gencat

La seva joventut i el seu recent ingrés al cos policial projectaven una carrera plena de possibilitats, ara tràgicament segada. Aquest tipus de successos posa de manifest la fragilitat de la vida i com un instant pot canviar-ho tot, fins i tot per a aquells la professió dels quals és, precisament, vetllar per la seguretat dels altres.

La commoció s’ha estès ràpidament entre els seus companys de promoció i els veterans del cos, així com a la seva localitat natal, la Ràpita, on la seva família és coneguda i apreciada.