Novetats de l’incendi de Paüls (Baix Ebre): Bombers esperen 'moltes coses negatives'

L'incendi forestal de Paüls, al Baix Ebre, segueix sense donar treva ni marge a l'optimisme. Les autoritats han confirmat aquest migdia que l'estabilització del foc és encara llunyana i que, almenys fins a la nit, no es preveu aixecar els confinaments que afecten milers de persones. En concret, unes 18.000. Així ho han traslladat la consellera d’Interior, Núria Parlon, i el sotsdirector de Bombers, Francesc Boya, des del centre de comandament instal·lat a Tortosa, on la preocupació és màxima davant l'evolució de l'emergència.

Els treballs d'extinció se centren ara al flanc esquerre de l'incendi, que representa el major risc per al Parc Natural dels Ports. L'operatiu posa tots els seus esforços a evitar que el foc penetri en aquest espai natural protegit, la pèrdua del qual suposaria un impacte ambiental incalculable per a la zona. Tanmateix, la meteorologia amenaça de complicar encara més la situació. S'espera un canvi de direcció del vent a partir de les dues de la tarda, just cap a l'àrea del parc, cosa que podria multiplicar les dificultats per contenir les flames.

Les conseqüències del canvi de vent

El mateix Francesc Boya ha reconegut que, si es confirma aquest canvi de vent i el flanc esquerre avança sense control, l'escenari podria traduir-se en “moltes coses negatives”. Els responsables dels Bombers no amaguen la seva preocupació i subratllen que la prioritat absoluta és frenar l'avanç cap al Parc Natural dels Ports. La situació, tal com la descriuen des del centre de comandament, continua sent “crítica”, amb un dispositiu extraordinari d'efectius sobre el terreny i una vigilància constant de l'evolució de les condicions meteorològiques.

| @bomberscat, XCatalunya

Pel que fa als confinaments, la consellera Núria Parlon ha explicat que, de moment, es mantindran almenys fins a la nit i que serà a la tarda quan els Bombers avaluaran si es pot flexibilitzar la mesura, passant d'un confinament domiciliari a un confinament municipal. Aquesta decisió dependrà de l'evolució de l'incendi i dels riscos que persisteixin a cadascun dels nuclis afectats. Recordem que en aquests moments estan confinats els pobles de Paüls, Xerta, Alfara de Carles, Aldover, Tivenys, Roquetes i els barris de Bitem, Jesús i Reguers de Tortosa. A Pinell de Brai i Prat de Comte hi ha limitació de moviment municipal.

Les pròximes hores seran determinants. El futur immediat del Baix Ebre i d'una part fonamental del Parc Natural dels Ports depèn de l'eficàcia de l'operatiu i, sobretot, que el vent no compliqui encara més una emergència que, a hores d'ara, ningú s'atreveix a donar per controlada. La prudència, la col·laboració ciutadana i la reacció ràpida davant qualsevol canvi seran essencials per evitar que es confirmin els pitjors pronòstics que avui, des del centre de comandament, no es descarten. En aquest moment són 3.137 hectàrees les que han cremat, segons les últimes informacions d'Agents Rurals,