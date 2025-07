Novetats importants en l'assassinat de Reus: Ja hi ha una detinguda per degollament

per Iker Silvosa

Un nou episodi de violència ha sacsejat la tranquil·litat d'una ciutat catalana en plena matinada, generant una gran alarma social i una actuació policial ràpida. La investigació avança mentre surten a la llum nous detalls sobre un crim que ha commocionat tant els veïns com la comunitat, a causa del perfil de la víctima i la brutalitat dels fets.

Tot va passar durant la matinada, poc després de les sis, al cor de Reus. Les primeres informacions, confirmades per mitjans com El Caso, parlaven d'una baralla que va començar després d'una suposada discussió de trànsit entre un home i una dona. L'incident ràpidament va escalar a un enfrontament violent que va acabar amb la mort de la víctima, un jove de nacionalitat pakistanesa de 31 anys, que va rebre ferides mortals d'arma blanca en ple carrer de l'Amargura, al costat de l'aparcament de l'hotel Simonet. El cos va quedar estès a la via pública i un vehicle romania al mig del carrer, en una imatge que reflecteix la gravetat del succés.

Testimonis i perfil de les persones implicades

En les últimes hores, noves dades aportades per la periodista Anna Punsí han aportat més llum sobre el cas i han reorientat la investigació. Segons Punsí, la víctima era un estudiant pakistanès de postgrau a la Universitat Rovira i Virgili (URV), que estava assegut en un banc i menjant un kebab a prop de la discoteca Chismosa, quan va ser atacat. La presumpta agressora, una dona de 27 anys i origen sud-americà, se li hauria acostat per darrere, es va produir un forcejament i, tot seguit, ella va treure una mena de cúter i li va tallar el coll. S'investiga si tots dos havien tingut algun tipus de conflicte a l'interior de la discoteca abans del crim.

| ACN

Aquests nous elements aporten un matís determinant a la versió inicial dels fets, allunyant-los de la simple discussió de trànsit i apuntant a una possible relació prèvia o conflicte personal entre ambdós. L'actuació dels Mossos d'Esquadra va ser immediata i, després de recollir els primers testimonis i analitzar imatges de la zona, van detenir la presumpta autora a pocs metres del lloc de l'assassinat.

La policia catalana ha acordonat l'àrea durant hores per permetre la feina de la policia científica i esclarir tots els detalls de la mort violenta. El cas està sota secret de sumari, a l'espera dels resultats forenses i les proves pericials que puguin confirmar la seqüència exacta del que ha passat.

El succés ha causat una gran commoció a Reus, especialment pel perfil de la víctima, molt vinculat a l'àmbit universitari. El carrer de l’Amargura, tot i que és una via secundària, sol tenir certa activitat nocturna a causa de la proximitat de locals d'oci. Aquest tipus d'episodis són inusuals a la ciutat, cosa que ha incrementat l'alarma i les mostres de suport a la família del difunt i a la comunitat estudiantil internacional.