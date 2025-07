Tragèdia a la muntanya: Mor una regidora mentre feia una via ferrada

La muntanya, escenari habitual de reptes i superacions personals, es va convertir aquest diumenge en el centre d'una notícia tràgica que ha commocionat una localitat catalana i el món de l'excursionisme. El que havia de ser una jornada d'aventura i natura va acabar tenyit de dolor i commoció, després d'un accident que va obligar a mobilitzar desenes d'efectius i va acabar amb un desenllaç fatal.

La tragèdia es va produir en una de les rutes més emblemàtiques de la comarca, la via ferrada del Tossal de les Venes, ubicada a la zona de Rojals, pedania de Montblanc. Segons la informació oficial facilitada pels Bombers de la Generalitat, l'avís es va rebre passades les vuit del vespre, quan una dona va patir una caiguda des d'una alçada aproximada de quinze metres mentre avançava pel recorregut vertical.

La complexitat del lloc i la gravetat de l'accident van motivar la mobilització immediata d'un gran dispositiu de rescat. Set dotacions terrestres de Bombers i un helicòpter amb un equip especialitzat del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) i un metge del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins a la zona per intervenir d'urgència. El rescat es va desenvolupar en condicions complicades pel terreny abrupte i l'hora avançada del dia.

| ACN

Malgrat la rapidesa i professionalitat de la intervenció, la víctima va ser rescatada en estat crític. Primer va ser evacuada a l'Hospital Sant Joan de Reus i, davant la gravetat de les seves lesions, un helicòpter medicalitzat la va traslladar després a l'Hospital Universitari de Bellvitge, a Barcelona. Tanmateix, els esforços mèdics van resultar insuficients i la dona va morir poc després a conseqüència de les ferides provocades per la caiguda.

La víctima: una regidora molt estimada a la Selva del Camp

La commoció ha estat encara més gran en conèixer-se la identitat de la víctima. Es tracta de Judit Fontanillas, regidora de l'Ajuntament de la Selva del Camp, on exercia responsabilitats en àrees tan sensibles com Esports, Salut, Educació i Festes. Fontanillas, de 46 anys, era una figura molt apreciada al seu municipi, amb una trajectòria com a càrrec electe del PSC des de l'any 2015. La notícia ha corregut com la pólvora entre veïns i companys de professió, que han expressat el seu pesar a través de missatges i mostres de condol a les xarxes socials.

L'accident torna a posar sobre la taula la popularitat i els riscos de les vies ferrades, recorreguts equipats en parets de roca que combinen el senderisme amb l'escalada i que atreuen cada any milers d'aficionats a Catalunya. Aquests itineraris, com el del Tossal de les Venes a Montblanc, requereixen equipament adequat, experiència prèvia i una extrema precaució, especialment als trams més exposats.