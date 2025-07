Tragèdia a la platja: Mor un home de 71 anys

per Mireia Puig

El que començava com una jornada plàcida d'estiu, sota el sol i la frescor de l'aigua, s'ha transformat en un escenari de desolació. La tranquil·litat d'un matí de dilluns es va trencar de manera abrupta quan la rutina va donar pas a l'emergència, i un espai destinat a l'oci es va convertir en l'epicentre d'una lluita contrarellotge per salvar una vida. Un home ha mort, i amb la seva pèrdua, es reobre el debat sobre la seguretat als entorns aquàtics durant la temporada d'estiu, un recordatori que la fatalitat pot amenaçar on menys s'espera.

El succés ha colpit la localitat valenciana de Massamagrell, deixant una profunda sensació de pesar entre els seus veïns. La víctima, un home de 71 anys, ha perdut la vida en circumstàncies tràgiques que ara són objecte d'investigació, tenyint de dol un dia que prometia ser com qualsevol altre.

Mobilització d'Emergències a contrarellotge

La seqüència dels fets es va desencadenar a les 12.10 hores d'aquest dilluns, 14 de juliol. En aquell moment, el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) va rebre una alerta que va activar de seguida tots els protocols. La trucada informava que una persona havia estat rescatada inconscient de l'interior d'una piscina i que els presents ja estaven aplicant les primeres maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica, un gest crucial que pot marcar la diferència entre la vida i la mort.

| Freepik

La resposta no es va fer esperar. Fins al lloc s'hi va desplaçar amb la màxima celeritat una unitat del Servei d'Ajuda Mèdica Urgent (SAMU). A la seva arribada, l'equip mèdic va prendre el control de la situació, desplegant un operatiu intensiu per intentar estabilitzar l'home. Els sanitaris van realitzar la reanimació cardiopulmonar avançada, juntament amb altres tècniques de suport vital, en un esforç sostingut per revertir l'aturada cardiorespiratòria.

Tanmateix, malgrat la rapidesa de la intervenció i la professionalitat dels equips d'emergència, el cos de l'home no va respondre als estímuls. Després d'esgotar totes les vies possibles, l'equip mèdic del SAMU només va poder confirmar la trista notícia: la mort de l'home de 71 anys.

A l'espera de l'autòpsia per aclarir les causes

Amb la confirmació de la mort, es va activar el protocol judicial. El cos va ser custodiat a l'espera del seu trasllat a l'Institut de Medicina Legal, on se li practicarà la corresponent autòpsia. Aquest examen forense serà fonamental per determinar les causes exactes que van conduir a l'ofegament.

| Pexels, Clinton Weaver

Els investigadors necessiten saber si l'home va patir alguna indisposició prèvia mentre es trobava a l'aigua, com un infart, un tall de digestió o qualsevol altre problema mèdic que li fes perdre el coneixement i, conseqüentment, ofegar-se. L'autòpsia aportarà llum sobre aquests interrogants i permetrà reconstruir els moments finals de la víctima, oferint respostes a una família trencada pel dolor.

Aquest tràgic succés a Massamagrell serveix com un fosc recordatori dels perills inherents als entorns aquàtics, no només a platges i rius, sinó també a piscines.

Cada estiu, les estadístiques d'ofegaments alerten sobre la necessitat d'extremar les precaucions, especialment entre la població més vulnerable, com són els infants i les persones grans. Factors com la vigilància constant, evitar els àpats copiosos abans del bany o estar atent a qualsevol senyal de malestar són claus per prevenir desenllaços tan fatals com el que ha tingut lloc en aquesta piscina valenciana. La comunitat local roman consternada, a l'espera que la investigació aclareixi les circumstàncies d'aquesta irreparable pèrdua.