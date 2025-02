Novè assassinat de 2025 a Catalunya: Avui un noi de 25 anys

La consternació s'ha apoderat de Tortosa (Baix Ebre) en conèixer-se la mort violenta d'un jove d'uns 25 anys, el cos del qual va ser trobat aquest dissabte, pocs minuts després de les sis de la tarda, en una zona de construccions abandonades a prop del Castell de la Suda.

La víctima va ser localitzada sense vida en plena via pública, i les primeres investigacions dels Mossos d'Esquadra han confirmat que no es va tractar d'una mort accidental. Amb aquest cas, s'eleva a nou la xifra de crims ocorreguts a Catalunya en el que va de 2025, superant la mitjana d'un assassinat per setmana.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Terres de l'Ebre ha assumit la tasca d'aclarir els fets i d'identificar plenament la persona morta, el cos de la qual no presentava ferides d'arma blanca ni de foc, però sí diversos cops. Encara que es desconeixen encara els motius del succés, les primeres investigacions assenyalen que, per ara, no hi hauria indicis que es tracti d'un assumpte relacionat amb el tràfic de drogues. El cas es troba sota secret de sumari, decretat pel jutge que porta la instrucció.

| ACN

Troballa del cos en una zona abandonada

L'avís als serveis d'emergència es va produir després del descobriment d'un cadàver en un enclavament poc transitat, molt pròxim al Castell de la Suda de Tortosa. La víctima jeia sense gairebé signes vitals i no es va poder fer res per salvar-li la vida. De seguida, van arribar els Mossos d'Esquadra, que van acordonar la zona i van començar les diligències.

A falta d'una identificació definitiva, se sap que el mort era un home d'aproximadament 25 anys, amb signes de violència física. L'equip forense va traslladar el cos per practicar-li l'autòpsia, a fi de precisar com es va produir la mort. Encara que els primers indicis ja han confirmat el caràcter criminal del succés, els investigadors mantenen diverses línies obertes sobre què podria haver desencadenat l'homicidi.

Investigació en marxa i pistes inicials

La principal incògnita, per ara, gira al voltant de l'autoria i motivació del crim. La DIC de Terres de l'Ebre ha intensificat les tasques de cerca de possibles testimonis o gravacions properes que puguin aportar informació rellevant. En no presentar el cos ferides d'arma blanca o impactes de bala, es considera la possibilitat que la mort estigui vinculada a agressions físiques, potser provocades en una baralla o en un revenja. No obstant això, els agents no descarten cap hipòtesi.

L'absència de senyals típiques que apuntin al tràfic de drogues allunya, per ara, una de les línies d'investigació que habitualment es consideren en morts violentes de persones joves. Igualment, serà determinant el testimoni de persones properes o coneguts del mort, les dades dels quals podrien ajudar a ubicar-lo en les hores prèvies i a entendre com va arribar fins al lloc on va ser trobat.

| ACN

Un 2025 marcat per la violència

Aquest assassinat a Tortosa s'uneix a altres vuit homicidis comptabilitzats a Catalunya durant les primeres setmanes de 2025. Fins ara, els municipis de Barcelona (2 casos), Badalona (2 casos), Cervelló, Sant Joan les Fonts, Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova del Camí han viscut situacions semblants, moltes d'elles amb ús d'armes blanques. En la majoria d'aquests crims, les forces de seguretat van aconseguir detenir l'autor o autors en qüestió d'hores.

La concatenació de morts violentes preocupa les autoritats i la ciutadania, que observen amb inquietud com la xifra d'homicidis va en augment. Segons fonts policials, la majoria dels crims s'han vinculat a conflictes personals o venjances, si bé es requereix una anàlisi més detallada per traçar un perfil comú que ajudi a dissenyar estratègies de prevenció.