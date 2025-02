Diversos ferits per un atropellament a ciclistes a la C-1415

El matí de diumenge prometia ser tranquil a la C-1415a, una via coneguda per les seves sinuoses corbes i el pas freqüent de ciclistes que aprofiten les condicions de la zona per entrenar o gaudir d'un entorn natural. Tanmateix, cap a les 13.00 hores, la jornada es va veure interrompuda per un greu succés: un cotxe va col·lidir amb un grup de ciclistes a l'altura del quilòmetre 26,8, en el tram comprès entre Matadepera i Castellar del Vallès (Barcelona).

L'incident va desencadenar l'activació d'un important dispositiu d'emergència que, segons han informat el Servei Català de Trànsit (SCT), els Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), va mobilitzar quatre dotacions de bombers, tres ambulàncies i quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra.

Com a resultat d'aquest atropellament múltiple, tres ciclistes van resultar ferits, dels quals un presentava ferides de caràcter menys greu i els altres dos van patir lesions qualificades com a lleus amb policontusions.

| ACN

El SEM va traslladar tots els afectats a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on van rebre atenció mèdica especialitzada. La col·lisió va obligar a tallar totalment la calçada en ambdós sentits, generant retencions i complicacions per als conductors que transitaven per la zona en aquell moment.

Un succés que alerta sobre la seguretat viària

Els accidents de trànsit en què es veuen implicats ciclistes s'han convertit en una preocupació creixent en moltes carreteres del país.

La C-1415a, en ser una via que uneix poblacions properes i discorre entre paratges amb abundant vegetació, constitueix un punt de pas habitual per a esportistes sobre dues rodes. Quan es produeix un xoc amb vehicles de motor, la vulnerabilitat dels ciclistes fa que el risc de lesions sigui significativament més gran que en qualsevol altre tipus de col·lisió.

Una crida a la prudència i a la convivència viària

L'atropellament d'aquests tres ciclistes a la C-1415a, que deixa un balanç d'un ferit de menys gravetat i dos de caràcter lleu, és un recordatori de la fragilitat dels usuaris més vulnerables de la carretera. La combinació de trànsit de vehicles a motor i el creixent nombre d'aficionats al ciclisme fa necessari un esforç constant de conscienciació i respecte mutu.

| ACN

La via, que va quedar tancada durant un temps en ambdós sentits, s'ha anat reobrint gradualment, conforme els equips d'emergències retiraven les restes de l'accident i s'asseguraven que no existia cap perill addicional per a la circulació. Les investigacions policials prossegueixen per determinar les causes exactes del sinistre i, si cal, exigir responsabilitats.