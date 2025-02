Terrible accident d'avioneta, un home ferit, els bombers el rescaten

per Mireia Puig

Un tranquil dia als voltants de Vallmoll (Tarragona) es va transformar en una escena d'emergència quan, al voltant de les 11:35 hores, el servei d'emergències va rebre l'avís de la caiguda d'una avioneta en una zona agrícola dels afores de la localitat.

El succés, que en un primer moment va generar gran preocupació entre els habitants de la zona, va mobilitzar 3 dotacions de bombers, equips sanitaris i autoritats competents per atendre la víctima i esbrinar les causes del sinistre. L'únic ocupant de l'aeronau va resultar ferit amb lesions a les extremitats, encara que va poder ser rescatat sense haver quedat atrapat dins de l'aparell.

A continuació, es detallen els aspectes més rellevants d'aquest accident aeri que, per fortuna, no ha derivat en una major tragèdia. La intervenció ràpida dels cossos d'emergència i el treball conjunt de diferents professionals han resultat claus per garantir la seguretat en una situació que, per la seva naturalesa, presentava riscos addicionals.

| @bomberscat

L'accident i les seves possibles causes

De moment, les causes de l'accident es desconeixen, i seran objecte d'investigació per part de les autoritats competents i dels experts en aviació civil. Entre les hipòtesis preliminars, no es descarten factors mecànics o algun tipus de fallada en el motor de l'avioneta, donada la forma en què va quedar l'aparell després de l'impacte.

Un altre punt d'anàlisi serà la situació meteorològica de la jornada. Encara que es desconeix si hi va haver ratxes de vent o condicions particulars a la zona de Vallmoll que poguessin haver influït en la maniobrabilitat de l'aeronau, els investigadors tindran en compte qualsevol variació climatològica que pugui incidir en el vol d'avionetes lleugeres.

En aquests primers compassos, se sap que l'aeronau va quedar bolcada després de l'impacte contra el terreny, mostrant un greu deteriorament en l'estructura principal, cosa que va dificultar inicialment l'avaluació externa dels possibles danys al pilot. No obstant això, en confirmar-se que la persona afectada no es trobava atrapada a l'interior, els equips d'emergències van poder actuar amb precisió per a la seva extracció i posterior trasllat.

Rescat i actuació dels bombers

La mobilització dels bombers va ser immediata un cop rebut l'avís del 112. Fins a 3 dotacions es van traslladar al lloc del sinistre per assegurar el perímetre, descartar riscos com vessaments de combustible i, sobretot, rescatar el pilot, que presentava lesions a les extremitats.

| ACN

Aquest tipus d'intervencions en zones agrícoles amb malesa i terreny irregular requereix una coordinació minuciosa, ja que les aeronaus lleugeres solen transportar combustible en dipòsits que, després d'un impacte, poden derivar en incendis o explosions secundàries si no es prenen mesures preventives.

Per la seva banda, els sanitaris del servei d'emergències van assistir el ferit en primera instància, avaluant el seu estat de salut i valorant la necessitat d'un trasllat hospitalari urgent. Encara que no s'ha informat de la gravetat exacta de les lesions, es va confirmar que l'home estava conscient i que podria ser atès amb garanties en un centre especialitzat.

Les maniobres dels bombers en aquests escenaris també contemplen la inspecció de les restes de l'aeronau per detectar punts de calor o substàncies perilloses que poguessin suposar un risc per als equips de rescat o per a la comunitat local. Un cop estabilitzada la situació i verificada l'absència de danys addicionals, les autoritats van iniciar els treballs d'investigació i la neteja de l'àrea afectada.