Nova tragèdia al Pedraforca: Mor un excursionista de 52 anys

El Pedraforca, una de les muntanyes més emblemàtiques de Catalunya, ha estat novament escenari d'una tragèdia. Segons ha informat El Caso, un excursionista de 52 anys va ser trobat sense vida la passada nit a la zona de la Gran Diagonal, després de desaparèixer durant una ruta d'alta dificultat. L'operatiu de cerca va ser desplegat pels Bombers de la Generalitat després que una amiga del muntanyenc alertés al 112 en perdre el contacte amb ell.

L'home, amb experiència en muntanya, havia planificat una ruta d'aproximadament set hores que incloïa zones d'escalada i passos tècnics. Des de primeres hores del matí de diumenge, va iniciar el seu recorregut pel Pedraforca, passant per punts clau com la zona de Pollego i la cova dels Talibans, amb destinació final a la Gran Diagonal.

| ACN

Tanmateix, a mitja tarda va deixar de respondre els missatges de la seva amiga, qui, en notar que l'excursionista rebia les notificacions de WhatsApp sense contestar-les, va decidir donar la veu d'alarma. La preocupació va créixer a mesura que avançaven les hores sense notícies de l'home.

Un operatiu de rescat sense èxit

Els Bombers de la Generalitat van activar un dispositiu de cerca que va incloure els equips especialitzats del Grup d'Actuacions Especials (GRAE). Després de rastrejar la ruta que l'excursionista havia planificat, van aconseguir localitzar-lo entrada la nit, però desafortunadament ja sense signes de vida.

La troballa va ser realitzada per un equip del GRAE de la Seu d'Urgell en una zona de difícil accés. Davant la impossibilitat d'evacuar el cos immediatament a causa de la foscor i les condicions del terreny, els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Intervenció de Muntanya (UIM) van procedir a custodiar el cadàver durant la nit fins a obtenir l'autorització judicial per a l'aixecament del mateix. Amb la llum del dia, es preveu el seu trasllat mitjançant l'helicòpter facilitat pels Bombers i els Mossos d'Esquadra.

Hipòtesis i una investigació en curs

Per ara, les autoritats consideren la possibilitat que es tracti d'un accident de muntanya, encara que la investigació continua en marxa per esclarir les circumstàncies exactes de la seva mort. No es descarta que una caiguda o un problema de salut sobtat hagin estat les causes del tràgic desenllaç.

Aquesta nova tragèdia al Pedraforca reobre el debat sobre la seguretat a la muntanya, especialment en rutes d'alta exigència tècnica. Encara que l'excursionista comptava amb experiència en muntanya, aquest succés recorda la importància d'extremar precaucions, especialment en recorreguts solitaris i en terrenys complicats.