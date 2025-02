Mor un motorista en un terrible accident a la N-260

Aquest diumenge a la tarda, un tràgic accident de trànsit ha cobrat la vida d'un motorista en una coneguda carretera del país. El sinistre ha deixat consternada la comunitat local i ha generat un desplegament significatiu dels serveis d'emergència.

Detalls de l'accident

L'incident va ocórrer al voltant de les 17:07 hores al quilòmetre 231,9 de la carretera N-260, a l'altura de Montferrer i Castellbò, a la comarca de l'Alt Urgell. Per causes que encara s'estan investigant, la motocicleta va col·lidir frontalment amb un turisme. Com a resultat de l'impacte, el motorista va perdre la vida al lloc dels fets.

Els tres ocupants del vehicle van resultar ferits i estan sent atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La identitat de la víctima mortal no ha estat revelada fins al moment.

| SEM

Resposta dels serveis d'emergència

Després de rebre l'avís, es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues unitats del SEM i cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat. La ràpida mobilització d'aquests equips va permetre atendre els ferits i assegurar la zona de l'accident. A causa de la gravetat del sinistre, la carretera N-260 va ser completament tancada al trànsit en aquest tram, generant desviaments i afectacions en la circulació.

Aquest lamentable succés eleva a set el nombre de motoristes morts a les carreteres catalanes en el que va de l'any 2025. La N-260, també coneguda com a Eix Pirinenc, és una via de gran importància que connecta diverses localitats del Pirineu. Històricament, aquesta carretera ha estat escenari de múltiples accidents, la qual cosa ha portat les autoritats a implementar mesures de seguretat addicionals en diferents trams.

| ACN

Un problema enquistat

La tràgica pèrdua de vides en accidents de trànsit, especialment entre motoristes, deixa en evidència la necessitat de reforçar les campanyes de conscienciació i educació viària. És imperatiu que tant conductors de vehicles com motoristes adoptin conductes responsables i respectin les normatives de trànsit per prevenir futurs incidents. Les autoritats continuen investigant les causes específiques d'aquest accident per esclarir els fets i determinar possibles responsabilitats.

La comunitat local es troba de dol per la pèrdua i espera que es prenguin mesures efectives per millorar la seguretat a les carreteres, evitant que tragèdies com aquesta es repeteixin en el futur.