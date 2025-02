Espectaculars imatges del rescat d'un excursionista per part del GRAE

Les impressionants parets de roca de Vilanova de Meià, a la província de Lleida, van ser escenari d'un impactant rescat dissabte passat. Un escalador que realitzava la via Wild Planet, a la zona de la Roca dels Arcs, va patir un accident i va quedar atrapat a la paret, cosa que va requerir la intervenció dels serveis d'emergència.

L'avís de l'incident es va rebre a les 15:20 hores, segons van informar els Bombers de la Generalitat a través de les seves xarxes socials. La gravetat de la situació va portar a l'activació immediata d'un helicòpter del MAER (Mitjans Aeris), una unitat especialitzada del GRAE (Grup de Recolzament d'Actuacions Especials) i un metge del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques), a més de dues dotacions de suport.

Les imatges compartides pels Bombers mostren la dificultat de l'operatiu. L'escalador accidentat es trobava en una zona de difícil accés, al mig d'una paret vertical de gran alçada, cosa que va fer necessari un rescat aeri mitjançant grua des de l'helicòpter. Al vídeo publicat a les xarxes socials, s'observa com els rescatadors van descendir amb precisió per extreure el ferit i traslladar-lo de manera segura fins a l'ambulància del SEM.

Estat del ferit i trasllat hospitalari

El SEM va confirmar posteriorment que l'escalador, un home la identitat del qual no ha estat revelada, va ser atès al lloc i traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estat menys greu. Malgrat les dificultats del rescat, la ràpida actuació dels equips especialitzats va permetre que l'operació es dugués a terme sense incidents addicionals.

Vilanova de Meià és una destinació de renom per als amants de l'escalada a Espanya. Les seves imponents parets de roca calcària atreuen escaladors de tot arreu, que busquen desafiar les seves habilitats en rutes exigents. No obstant això, la pràctica d'aquest esport extrem no està exempta de riscos, i aquest rescat posa de manifest la importància de comptar amb equips d'emergència altament preparats per actuar en situacions crítiques.

Els especialistes en rescat en muntanya, com els del GRAE, realitzen entrenaments constants per a aquest tipus d'operacions, que requereixen una gran destresa, experiència i valentia. La seva capacitat d'intervenció en entorns hostils és crucial per garantir la seguretat dels esportistes que exploren terrenys accidentats.

Imatges espectaculars

Als vídeos compartits pels Bombers de Catalunya es pot apreciar l'espectacularitat dels penya-segats en què va resultar ferit l'excursionista. Unes immenses parets i un vent agressiu formaven un escenari caòtic que tampoc va resultar gens senzill perquè els Bombers poguessin dur a terme les seves tasques amb comoditat. De fet, en aquests elements gràfics compartits pel cos de seguretat, es pot apreciar com de complicades han estat les gestions de rescat.